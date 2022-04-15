Спецслужбы Украины готовят теракт в Луганске. Для этого они призывают местных жителей выйти 16 апреля на митинг, где при массовом скоплении людей планируется утроить террористическую атаку.

Как передаёт РИА Новости, с таким предупреждением выступило Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики. В заявлении ведомства, в частности, отмечается, что наряду с непрекращающимися обстрелами территории ЛНР спецслужбами «незалежной» на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в республике.

Согласно информации, которой располагает МГБ, центры информационно-психологических операций по заданию иностранных спецслужб рассылают в социальных сетях и мессенджерах провокационные сообщения. Их получают пользователи мобильных телефонов, чьи номера привязаны к оператору «Vodafone Украина».

В СМС, направленных жителям Луганска, содержится призыв выйти на несанкционированный митинг, который якобы состоится 16 апреля на Театральной площади города. Сотрудникам МГБ удалось установить, что массовая рассылка идёт с территории Украины. Также получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей на этом мероприятии.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Россия не исключает сценария, при котором ядерные материалы могут быть завезены на Украину из третьих стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. По его словам, киевские власти до сих пор вынашивают планы химических провокаций на Донбассе. Также не исключено повторение терактов против предприятий с отравляющими веществами.

