Страстная пятница на Западе поддержит рублевые активы

Сегодня на Западе Страстная пятница, католики и другие неправославные христиане готовятся встретить Пасху. Этот факт вполне может оказать поддержку российским акциям и рублю.

Никакой мистики в этом нет, просто западные биржи сегодня закрыты, и их возможная негативная динамика не будет давить на настроения отечественных инвесторов. Стоит ждать и резкого сокращения антироссийской риторики. Так что негативных новостей, на которые в последние дни рублевые активы начали сильно реагировать, сегодня ожидается мало.

Но пока рынок акций начал день с 2-процентного снижения, которое прошло по инерции вчерашнего почти 5-процентного падения. Судя по тому, что вчера «голубые фишки» снизились практически равномерно, можно предположить, что от бумаг избавлялся какой-то очень крупный инвестор.

Однако очень быстро сегодня начались покупки акций. И после первого часа торгов Индекс Мосбиржи отыграл все падение, уйдя в район вчерашнего закрытия.

При этом расклад сил на российском рынке акций изменился. Если раньше погоду на нем в первую очередь делали нерезиденты, а во вторую — крупные российские инвесторы, то в марте, по данным Банка России, на физлиц пришлось 58% оборота акций. Частные инвесторы больше любят покупать, особенно если наблюдается восходящий тренд, и очень не любят фиксировать убытки.

В лидерах снижения сегодня вновь акции «Петропавловска». Эмитент испытывает серьезные проблемы, в том числе из-за того, что его финансовый партнер «Газпромбанк» попал под санкции Лондона.

Из высоколиквидных акций в числе лидеров роста бумаги «НоваТЭКа», упавшие вчера на 8%. Запрет на поставку в Россию критически важного оборудования для сжижения газа негативен для крупнейшего производителя СПГ, но это может отразиться на бизнесе компании в будущем, а пока у нее достаточно мощностей для производства сжиженного газа. Поэтому вчерашняя просадка котировок акций «НоваТЭКа» выглядит избыточной.