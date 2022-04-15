Страстная пятница на Западе поддержит рублевые активы

Сегодня на Западе Страстная пятница, католики и другие неправославные христиане готовятся встретить Пасху. Этот факт вполне может оказать поддержку российским акциям и рублю.
Никакой мистики в этом нет, просто западные биржи сегодня закрыты, и их возможная негативная динамика не будет давить на настроения отечественных инвесторов. Стоит ждать и резкого сокращения антироссийской риторики. Так что негативных новостей, на которые в последние дни рублевые активы начали сильно реагировать, сегодня ожидается мало.
Но пока рынок акций начал день с 2-процентного снижения, которое прошло по инерции вчерашнего почти 5-процентного падения. Судя по тому, что вчера «голубые фишки» снизились практически равномерно, можно предположить, что от бумаг избавлялся какой-то очень крупный инвестор.
Однако очень быстро сегодня начались покупки акций. И после первого часа торгов Индекс Мосбиржи отыграл все падение, уйдя в район вчерашнего закрытия.
При этом расклад сил на российском рынке акций изменился. Если раньше погоду на нем в первую очередь делали нерезиденты, а во вторую — крупные российские инвесторы, то в марте, по данным Банка России, на физлиц пришлось 58% оборота акций. Частные инвесторы больше любят покупать, особенно если наблюдается восходящий тренд, и очень не любят фиксировать убытки.
В лидерах снижения сегодня вновь акции «Петропавловска». Эмитент испытывает серьезные проблемы, в том числе из-за того, что его финансовый партнер «Газпромбанк» попал под санкции Лондона.
Из высоколиквидных акций в числе лидеров роста бумаги «НоваТЭКа», упавшие вчера на 8%. Запрет на поставку в Россию критически важного оборудования для сжижения газа негативен для крупнейшего производителя СПГ, но это может отразиться на бизнесе компании в будущем, а пока у нее достаточно мощностей для производства сжиженного газа. Поэтому вчерашняя просадка котировок акций «НоваТЭКа» выглядит избыточной.
Излишне перепроданными выглядят акции нефтегазового сектора. В любой момент инвесторы могут «вспомнить», что нефть стоит более $110 за баррель, и начать покупать нефтянку.
Некоторым негативом для бумаг сектора являются снизившиеся ожидания по дивидендам. Ранее многие аналитики считали, что крупные нефтяные госкомпании выплатят дивиденды за прошлый год. Однако переориентация потоков углеводородов в соответствии с обозначенным вчера на совещании у президента РФ Владимира Путина новыми векторами экспорта нефтегазового сырья — в Азию, Африку и Латинскую Америку — потребует серьезных затрат, и по первым оценкам, источником их финансирования как раз и может стать прибыль прошлого года.
Рубль дорожает к доллару примерно на процент. За единицу американской валюты дают чуть более 80 рублей. По-прежнему рубль получает поддержку от избыточного предложения валюты на рынке Московской биржи.
Если пара доллар-рубль сумеет уверенно уйти под отметку 80, то снижение рубля может ускориться за счет того, что спекулянты будут продавать доллары, купленные ранее в расчете, что курс устремился в сторону 90 руб. за доллар.
Однако от агрессивных покупок рубля инвесторов будет сдерживать «фактор пятницы»: в условиях сильных геополитических рисков многие предпочтут переждать выходные с большой долей валюты в портфелях.
Не исключено, что неделю курс рубля завершит ближе к нижней границе диапазона 79-80 руб. за доллар, в котором он торговался первую половину пятидневки.