Структура ОДК внедрила в производство технологии на российском программном обеспечении

Самарское «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) внедрило цифровые технологии в подготовительный этап производства.

Как сообщается на сайте госкорпорации «Ростех», в которую входит ОДК, решение позволит создавать и хранить всю технологическую документацию в электронном виде, а также упростит доступ к информации и сократит время обработки данных.

«Завершилась цифровизация подготовительного этапа производства. На нем определяют наиболее эффективный способ, как воплотить задумку конструкторов в "железе". Цифровизация упростит доступ к информации и повысит эффективность рабочих процессов», — рассказал заместитель управляющего директора по развитию «ОДК-Кузнецов» Павел Бехер.

Уточняется, что технология, основанная на отечественном программном комплексе АСКОН, интегрирована в общую информационную архитектуру предприятия. Она включает системы управления производством и бухгалтерского учета на базе «1С», системы разработки конструкторской документации для проектирования средств технологического оснащения и другие решения.

«Авиационное двигателестроение является на сегодня приоритетной отраслью в стратегии развития решений АСКОН для машиностроения, а предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации — целевыми площадками для применения и совершенствования самых современных версий наших программных продуктов», — подчеркнул руководитель дивизиона PLM АСКОН Иван Трохалин.

Отмечается, что сотрудники «ОДК Кузнецов» уже прошли обучающие видеокурсы и познакомились с особенностями новых цифровых инструментов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D», разработанную компанией АСКОН. Технологию будут применять в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения. «Проектирование авиатехники, а тем более такой сложной, как газотурбинные двигатели, требует использования современного и надежного программного обеспечения. Российская CAD-система отвечает предъявляемым двигателестроителями требованиям, с ней удобно и безопасно работать. Кроме того, она позволяет создавать цифровые двойники, этот инструментарий будет использован при разработке модели одного из авиационных двигателей», — пояснили в авиационном кластере госкорпорации.