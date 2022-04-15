Трейдеры американских банков заработали на геополитике

Сезон отчетности в США традиционно считается открытым после публикаций крупнейших банков. В этом году она вызывала особый интерес у аналитиков. Им хотелось лучше понять, как отразилась инфляция на затратах банков (о повышении зарплат на Уолл-стрит говорилось немало). С другой стороны, интересовало влияние непростой рыночной ситуации на доходы. И списания потерь, связанных, в частности, с Россией, и рост резервов, действительно, обнаружились. Росли и затраты, снижая прибыль, но главной новостью стали результаты торговых отделов — они везде превзошли ожидания.

Так, в JPMorgan трейдеры, торгующие инструментами с фиксированным доходом, принесли за квартал $5,7 млрд, хотя ждали $4,68 млрд. В Goldman Sachs аналогичный fixed-income desk сделал $4,72 млрд при прогнозах на уровне $3,12 млрд. Такой же отдел в Citigroup наварил $4,3 млрд, а в Morgan Stanley — $2,92 млрд.

Прекрасные результаты показала и торговля акциями, валютами и сырьем. В общем, пока политики вводили санкции, трейдеры американских банков смогли воспользоваться геополитическими и другими потрясениями I квартала 2022 года в полной мере.

«Если задуматься об инфляционном давлении, сбоях в цепочках поставок и политической напряженности, то все это ведет к увеличению волатильности и созданию действительно благоприятных условий для работы на рынке — и мы воспользовались этим», — цитировал Bloomberg финансового директора Citigroup Марка Мейсона.

Но в пресс-релизе того же банка его гендиректор Джейн Фрейзер, которую цитирует CNBC, отметила неприятный нюанс: «На рынках наши трейдеры довольно хорошо справились с конъюнктурой, <…> но текущий макроэкономический фон повлиял на инвестиционный банкинг — мы увидели снижение активности на рынке капитала». И это проблема не только Citigroup.

Так, доход JPMorgan от инвестиционно-банковских услуг упал до $2,1 млрд, что ниже ожидавшихся аналитиками $2,3 млрд. Goldman Sachs получил от этого подразделения $2,13 млрд, что также ниже прогноза в $2,28 млрд.

И это не говоря об опасениях, что растущая инфляция и попытки ФРС ее укротить затормозят экономический рост и вполне вероятно приведут к рецессии. Последнее для банков особенно неприятно, несмотря на то что они выигрывают от повышения ставок, позволяющего увеличить доходы от кредитования. Усугубляет ситуацию рост цен на товарных рынках, в немалой степени связанный с антироссийскими санкциями.

Хотя кризис на Украине поднял волатильность, пошедшую на пользу торговым операциям Уолл-Стрит, цитирует Bloomberg CEO Goldman Дэвида Соломона, он также создал геополитическую неопределенность. И она, по его мнению, переживет сам конфликт. «Это грозовые тучи на горизонте, которые могут исчезнуть, а могут и нет, — заявил и гендиректор JPMorgan Джейми Даймон. — Я надеюсь, что все эти вещи исчезнут, уйдут и у нас будет ‘мягкая посадка’ <…> Я только не стал бы ставить на все это».