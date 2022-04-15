В Крыму назвали сроки подачи иска к Украине по водной блокаде

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что первый иск о возмещении ущерба от водной блокады будет подан после возобновления почтовой связи с Украиной, передает агентство РИА Новости.

Ранее рабочая группа направила в Правительство республики для подачи в арбитражный суд первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету в размере более 152 миллиардов рублей от водной блокады полуострова.

«Объективные трудности возникли с подачей иска в связи с тем, что Почта России временно приостановила прием отправлений на Украину, поэтому мы не можем, согласно требованиям процессуального законодательства, уведомить украинскую сторону о подаче иска. Как только почтовая связь будет возобновлена, мы проведем все необходимые юридические процедуры и подадим иск», - сказал Трофимов РИА Новости.

Согласно материалам рабочей группы крымского парламента, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Экоцид», сообщил парламентарий. В деле фигурируют 12 фамилий бывших и действующих украинских чиновников. Уточняется, что в рамках этого дела планируется подача иска о возмещении материального ущерба, причиненного водной блокадой.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Канал был разблокирован в конце февраля, после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.