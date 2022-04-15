В России с 15 апреля начинает действовать квота на экспорт подсолнечного масла и жмыха

Квота на экспорт подсолнечного масла и жмыха из России начинает действовать с 15 апреля, эта мера является частью комплекса по защите внутреннего продовольственного рынка, передает ТАСС, ссылаясь на соответствующее решение российского правительства от 31 марта 2021 года.

Согласно документу, до 31 августа включительно для масла установлен лимит в 1,5 млн тонн, для жмыха - 700 тыс. тонн. В то же время при наличии разрешения от российского Минсельхоза можно экспортировать семена некоторых сельскохозяйственных культур в страны Евразийского экономического союза, в том числе семена пшеницы и меслины, ржи, ячменя, а также обычной кукурузы. Кроме того, разрешен вывоз из России зерен кукурузы, предназначенной для производства попкорна.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, введение экспортных квот на подсолнечное масло положительно скажется на стоимости сырья. Ранее он отмечал, что сейчас квота на подсолнечное масло составляет как минимум на 0,5 млн тонн меньше, чем переработчики могли бы экспортировать, если бы потребности страны были полностью удовлетворены. Это создает переизбыток предложения на внутреннем рынке, что приведет к снижению закупочных цен на масличные культуры.

По прогнозам Масложирового союза, цены на подсолнечник в ближайшие недели должны снизиться с текущей стоимости более 50 тыс. рублей за тонну до уровня ниже 40 тыс. рублей и оставаться в этих пределах до нового урожая.

