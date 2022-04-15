Вице-мэр Ефимов: На фармацевтических предприятиях московской ОЭЗ открыли 80 вакансий

Предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы планируют в два раза увеличить количество рабочих мест. Компании фармацевтической и медицинской отраслей объявили о наборе технологов, микробиологов и другого производственного персонала. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

«Предприятия кластера медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики ОЭЗ ведут набор специалистов разного профиля, главным образом для фармацевтических предприятий. Шесть компаний заявили о 80 вакансиях. Персонал требуется как крупным производителям лекарств, так и более компактным производствам изделий медицинской специализации. Резиденты кластера за время работы создали уже свыше 1,3 тысячи рабочих мест, вложив в площадки более 20 миллиардов рублей. С запуском новых крупных проектов число рабочих мест увеличится почти в два раза», – рассказал Ефимов.

Новые сотрудники будут работать на площадках «Печатники» в Москве и «Алабушево» в Зеленограде. Всего в кластере медицинских технологий, оборудования и биофармы трудятся около 30 предприятий, из них более 20 – в статусе резидента.

«Они производят лекарственные препараты для лечения онкологических, эндокринных, иммунных заболеваний, вакцины, изделия для скорой медицинской помощи, средства для урологических и стомированных больных, дезинфекционное оборудование для лечебных учреждений», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Предприятия ищут специалистов всех возрастов, подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«В решении кадровых вопросов предприятиям ОЭЗ помогает проект ТехноРабота на портале столичной особой экономической зоны. Здесь компании регулярно публикуют вакансии по различным специальностям, в том числе для медицинских производств. Проект аккумулирует резюме потенциальных кандидатов, которые получают шанс продолжить свою карьеру в технологическом сообществе столицы с удобной инфраструктурой, насыщенной деловой жизнью и акцентом на инновации», – рассказал гендиректор.

Вакансии компаний особой экономической зоны также размещаются на московском портале «Моя карьера».