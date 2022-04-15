Вице-мэр Ефимов: Около 58 га земли для дорожного строительства с начала 2022 года выделили в Москве

В правительстве Москвы рассказали какие новые транспортные объекты появятся в столице. Для строительства путепроводов над железнодорожными путями, транспортных развязок и удобных подъездов к домам с начала 2022 года в Москве предоставили около 58 гектаров земли. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва реализует масштабные программы транспортного развития: строятся дороги, развязки на пересечении автотрасс, путепроводы над ж/д путями и другое. Для объектов, которые возводятся на средства городского бюджета, столичный департамент городского имущества предоставляет землю в пользование бесплатно. С начала 2022 года было заключено 52 договора для создания на территории площадью 58 гектаров новых объектов транспортной инфраструктуры», – рассказал вице-мэр.

Землю подрядчику предоставляют безвозмездно на период строительства. «Москва создает максимально удобные условия для реализации крупных инфраструктурных проектов. Взаимодействие с застройщиками происходит в режиме онлайн, пакет документов максимально упрощен. В целом это позволяет строителям концентрироваться на непосредственной работе – возведении трасс, прокладке новых дорог, а не на административных задачах. В рамках госуслуги “Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование” с начала года от подрядчиков, которые работают по городскому заказу, в том числе дорожных строителей, поступило 246 обращений, а в 2021 году – более 700,» – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.