Владимир Евтушенков покинул совет директоров АФК «Система» по собственному желанию

Основной владелец ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков вышел из совета директоров холдинга по собственному желанию.

Как сообщила пресс-служба компании, 19 мая состоится внеочередное общее собрание акционеров АФК «Система», на нем утвердят количественный состав совета директоров группы.

Евтушенков 13 апреля пал под санкции Великобритании. На днях он сократил свою долю в АФК «Система» до 49,2%, передав 10% корпорации своему сыну Феликсу Евтушенкову. Доля Евтушенкова-младшего в уставном капитале АФК «Система» достигла 15,2%.

Владимир Евтушенков возглавлял совет директоров АФК «Система». Исполняющей обязанности председателя совета директоров избрана Анна Белова, которая входит в совет с 2017 года.

Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются на Лондонской фондовой бирже (free float 5,5%), обыкновенные акции — на Мосбирже (free float 25,3%). Оставшийся пакет распределен между компаниями холдинга, членами совета директоров и менеджмента.

Акционерная финансовая корпорация «Система» основана в 1993 году. В группу входят, в частности, телекоммуникационный оператор МТС, лесопромышленный холдинг Segezha Group, сеть магазинов «Детский мир», сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм Групп». Консолидированная выручка АФК «Система» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год выросла на 16% год к году и составила 802,4 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 69,8%, превысив 17,3 млрд рублей. Выручка АФК «Система» за IV квартал 2021 года выросла на 16,7% год к году, до 225,7 млрд рублей. Ключевыми событиями IV квартала прошлого года и после окончания отчетного периода в корпорации называют монетизацию доли в Segezha Group, увеличение доли в фармацевтическом бизнесе и выкуп акций АФК «Система».