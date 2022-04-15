Власти выделили 4,3 млрд рублей на докапитализацию фондов развития промышленности регионов

Правительство России выделило 4,3 миллиарда рублей федерального финансирования на докапитализацию региональных фондов развития промышленности — такие меры господдержки предусмотрены в распоряжении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным. Власти рассчитывают, что средства помогут предприятиям компенсировать затраты на выплату процентов по кредитам. Документ опубликован на сайте Кабинета министров.

«Благодаря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка промышленных предприятий в 77 регионах России. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам», — говорится в сообщении.

В правительстве рассчитывают, что выделенные средства помогут снизить процентную ставку по выданным кредитам на общую сумму более 20 млрд рублей, а также минимизировать влияние негативных факторов на региональную промышленную политику. Кроме того, это позволит сохранить трудовые коллективы и продолжить выпуск промышленной продукции, в том числе импортозамещающей.

Меры по докапитализации региональных фондов развития промышленности приняты правительством по поручению президента, которое было дано по итогам итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, состоявшегося 16 марта.