Восточный поток

Президент РФ Владимир Путин провел 14 апреля совещание по развитию ТЭК в условиях западных санкций. Теперь, если внешние покупатели отказываются от части газа, решено больше «голубого» топлива потреблять дома, ускорив при этом газификацию российских регионов. Второе требование: обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, причём по приемлемым ценам. Третье: интенсифицировать развитие нефте-газохимии. И, наконец, перенаправить экспортные поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки Юга и Востока, а расчеты по ним как можно быстрее переводить на клиринговые (то есть, внедолларовые) схемы.

Обсуждение проблем ТЭК у президента 14 апреля в полном объеме раскрывать не стали. Далеко не все предложения и конкретные схемы по преодолению нефтегазовых санкций можно публиковать. Хотя последние (если не считать нефтяного эмбарго, объявленного США, Великобританией и Канадой) еще не были объявлены официально правительствами «недружественных» государств, уже применяются руками транснациональных компаний.

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Напомним, что одна за другой нефтегазовые добывающие компании и трейдеры объявляют о прекращении закупок нефти либо у всех российских поставщиков, либо для начала у госкомпаний. 13 апреля крупнейший в мире швейцарско-нидерландский трейдер Vitol предупредил, что прекратил все спотовые закупки в России. Во втором квартале этого года трейдер обещает отказаться и от заключения с российскими нефтяниками новых долгосрочных и среднесрочных контрактов. Если так и будет, к концу года компания практически прекратит сотрудничество с Россией. Объяснение простое — геополитический кризис, в ходе которого на компанию оказывается жесткое давление со стороны правительств и западного общественного мнения. Правда, Vitol оставил дверь открытой. Он может вернуться к закупкам российской нефти, если ситуация изменится.

14 апреля о свертывании сотрудничества с Россией объявила и сингапурская Trafigoura. Этот независимый биржевой трейдер занимает второе место в мире после Vitol по объемам глобальной торговли нефтью ( и кстати, первое — по торговле металлами, владея при этом 8% акций «Норникеля»). Но что в данном случае важнее — четвертое по закупкам российской нефти (12,9 млн тонн в прошлом году). Для пущей эффективности бизнеса Trafigoura приобрела 9,75% акций ООО «Первый Мурманский терминал». Инвестировала компания и в главный в последнее время проект «Роснефти» — АО «Восток Oil». Вместе с российской нефтекомпанией сингапурцы управляют и вторым по мощности (20 млн тонн в год) индийским НПЗ.

Но 15 мая экспорт нефти из России существенно сократится, с нескрываемым удовлетворением подытожило британское информационное агентство Reuters. Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович уверен, что и Reuters, и Bloomberg тщательно следят за деятельностью глобальных нефтетрейдеров и тут же «доносят» правительственным и межправительственным структурам Запада о фактах продолжения сотрудничества компаний с российскими контрагентами. Поэтому крупным нефтетрейдерам придется официально уйти (хотя бы на время) с российского рынка энергоресурсов.

Но и против лома приемы есть. И они уже используются. Но, естественно, не афишируются.

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В первую очередь, о чем, впрочем, мировые СМИ писали достаточно подробно, российские продавцы активно маневрируют ценой на Urals – к цене Brent даются скидки до 30%. Но все равно даже $70, а тем более $80 за баррель существенно выше прогнозируемых в прошлом году $64-66. В результате несколько дней назад в правительственный резервный фонд было направлено более 271 млрд руб. дополнительных поступлений от экспорта нефти и газа в марте.

Однако остаются проблемы с логистическими цепочками. Не только трейдеры, но и судовладельцы избегают контактов с российскими танкерами, а главное с портами. Пришлось, по неофициальной информации, российским танкерам перегружать нефть и нефтепродукты на зарубежные танкеры в открытом море, делаясь при этом "невидимыми" для мониторинга.

Еще более эффективным способом обойти объявленные официально и не официально нефтяные санкции — перемешать российскую нефть с какой-либо другой. Если в коктейле её окажется хотя бы 49,9%, то это уже формально не российское сырье. В таком виде нашей нефтью глобальные трейдеры торгуют, по данным ряда участников рынка, все чаще и в больших объемах, поставляя её даже на НПЗ США. Так что и Vitol и Trafigoura уходят с нашего рынка довольно условно.

К тому же, как подчеркивает Митрахович, уже выстроилась целая очередь из относительно небольших нефтетрейдеров, до которых руки Reuters и Bloomberg вместе с другими наблюдателями не доходят, но готовых заменить на рынке крупнейших игроков.

Тем не менее, ясно, что основные экспортные потоки нефти и газа необходимо переориентировать с Запада на Восток, а также, как подчеркнул Владимир Путин, на последнем совещании по ТЭК, и на Юг. То есть, предусмотреть экспорт в страны не только в Азию, но и в Африку и Южную Америку.

Для этого необходимо срочно перестраивать инфраструктуру — строить новые трубопроводы, перевалочные мощности в морских портах, спускать на воду танкеры и даже в большой мере использовать Северный морской путь.

Владимир Путин по итогам совещания поручил правительству «предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири». Нарастить мощности по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах, использовать потенциал Северного морского пути, а также включить газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин–Хабаровск–Владивосток» в Единую систему газоснабжения.

Правительство должно разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры к 1 июня этого года.

Для такой масштабной перестройки энергетической инфраструктуры потребуется интенсифицировать импортозамещение в ТЭК.

Президент напомнил подчиненным, что эту проблему на заседании комиссии Госсовета по энергетике обсуждали еще в 2015 году. Определенные достижения есть. Так, успели модернизировать сеть НПЗ, что позволило существенно углубить нефтепереработку.

Но, по мнению Станислава Митраховича, налицо пробемы с импортозамещением в производстве СПГ. Компания «Новатэк» использует до сих пор технологии масштабного производства СПГ, разработанные немецкой фирмой Linde. Фирма с большой историей, с Россией сотрудничает с XIX века. Но сейчас она также уходит с российского рынка. Между тем Арктик СПГ—2 до конца не достроен.

Впрочем, есть и российские разработки, например, «Арктический каскад». Но он пока не доведен до ума и не может обеспечить производство СПГ в больших объемах, чем это делают немцы.

В общем, проблем, которые обсуждались на совещании у президента 14 апреля, оказалось более чем достаточно. И пути для их разрешения придется разрабатывать не один месяц.

Но первый настоящий успех может быть достигнут уже в мае, если большинство европейских компаний согласятся с новой (рублевой) схемой оплаты за газ. В Венгрии уже согласны. Не согласны на уровне Еврокомиссии. Там считают, что тем самым Россия будет обходить санкции. Но у ЕК нет правовых рычагов, чтобы запретить европейским компаниям открывать валютные и рублевые счета типа «К» в Газпромбанке. На компании могут влиять на уровне правительств. Но какими бы эти влияния не оказались, решение о развитии «восточного потока» российских углеводородов, направленного, что существенно, в том числе на внутренний рынок, уже принято.