Выручка TikTok в России в 2021 году достигла 3,3 млрд рублей

Выручка ООО «Тикток рус» (российское юрлицо TikTok) по итогам прошлого года составила 3,3 млрд рублей против 51 млн рублей годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК», пишет ТАСС. Сообщается, что чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза — до 53,9 млн рублей.

После начала спецоперации на Украине социальная сеть временно приостановила распространение нового контента и возможность ведения прямых трансляций на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства, отмечает агентство.

TikTok создала китайская IT-компания «ByteDance». Ей также принадлежат известный новостной портал Tutiao и ряд других разработок (Xigua Video, TopVideo, BuzzVideo). ООО «Тикток рус» зарегистрировано в марте 2020 года, 99,99% компании принадлежит TikTok Pte. Ltd., 0,01% — TikTok Information Technologies UK Limited. В августе «Эксперт» писал о возможных планах TikTok по IPO на Гонконгской бирже.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Telegram стал лидером среди самых популярных мессенджеров в России. За первые две недели марта его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48 до 63% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Отмечается, что доля WhatsApp сократилась с 48% до 32, доля Viber — с 5% до 4. Telegram стал наиболее популярным мессенджером в 82 регионах России; исключением оказались Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, где по-прежнему чаще всего используют WhatsApp. Рост уровня востребованности Telegram специалисты объясняют ограничением доступа к другим приложениям и соцсетям.