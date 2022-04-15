Запад ставит себя на порог нехватки продовольствия

Российский совет по международным делам провел круглый стол на тему «Перспективы развития ситуации на мировом рынке продовольствия». Участники мероприятия отметили, что на фоне эскалации конфликта на Украине и антироссийских санкций мир оказался на пороге серьезного продовольственного кризиса.

Введенные в отношении РФ ограничения и проблемы с логистикой привели к тому, что цены на зерновые и удобрения на мировых рынках пошли вверх. Эта тенденция оказывает влияние на продовольственную безопасность целого ряда стран, зависимых от импорта.

Статья по теме: Специальная экономическая операция

С негативными последствиями санкционного давления приходится справляться и России. Накануне стало известно, что ряд иностранных логистических компаний отказываются возить российские грузы на территорию Евросоюза.

В Минпромторге уточнили, что речь, прежде всего, идет о минеральных удобрениях. Трудности возникают в связи с запретом ЕС на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами, а также отзывами европейскими страховщиками покрытия для грузовиков.

По словам заместителя директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Станислава Жукова, ситуация на Украине лишь усугубила дисбаланс в мировом аграрном секторе. На деле уже с сентября прошлого года индекс продовольствия ФАО находился на исторических максимумах.

«Некоторые инвестиционные банки любят применять термин “сырьевой суперцикл”. Все сырье — не только сельскохозяйственное — жжет инфляции. Ситуация уже была сложная. Теперь добавилось влияние того, что и Россия, и Украина занимают очень сильные позиции в мировой торговле зерновыми, кормами для животных и удобрениями», — заметил Станислав Жуков.

Эксперт напомнил, что Россия экспортирует пшеницу и овес более, чем в 90 стран. Некоторые из них относятся к густонаселенным и критически зависимым от импорта. Также на РФ и Украину приходится шестая часть мирового экспорта кукурузы, на котором держится животноводство ЕС.

Помимо прочего, многие независимые производители могут столкнуться с проблемами, так до них просто не дойдет промежуточная продукция из РФ — минеральные удобрения. При этом с начала операции на Украине стоимость азотных удобрений в мире уже взлетела на 40-50%, фосфорных и калийных — примерно на 30%. Вероятно, это не предел.

«Просто напомню, что масштабы российского экспорта удобрений колоссальны. Пятая часть экспорта азотных и калийных удобрений приходится на РФ. А только по калийным удобрениям, но вместе с Белоруссией — это 40% общемирового потребления. Около 100 стран являются импортерами. Закупают наши удобрения крупнейшие мировые производители и экспортёры продукции растениеводства — США, ЕС, Бразилия, а также страны, которые реализуют политику самообеспеченности по базовому продовольствию — Китай и Индонезия», — подчеркнул Станислав Жуков.

Эксперт уверен, что все это прекрасно понимают и страны-идеологи ограничительных мер против РФ. Если мировой рынок будет испытывать дефицит минеральных удобрений, то под ударом может оказаться весь аграрный сектор. Как отметил Станислав Жуков, в особо сложной ситуации находится ЕС. Вообще, с нехваткой продовольствия могут столкнуться около 25-30 стран в мире, что вызовет там серьезные социально-политические волнения. Соответственно, в то, что Запад полностью откажется от минеральных удобрений из России, не особо верится.



«Неслучайно еще 31 марта Соединенные Штаты, которые ранее в горячке приняли решение о запрете импорта российских удобрений, санкции на этом направлении ослабили, потому что данный фактор может оказать существенное негативное влияние на динамику производства сельского хозяйства и в мире, и в самих США», — добавил эксперт.

Статья по теме: Бразилия в сетях «Еврохима»

Свято место пусто не бывает

Впрочем, проблемы с поставками минеральных удобрений на внешние рынки позволяют российским производителям аграрной продукции переключить внимание поставщиков на рынок внутренний. Так, представители сельскохозпредприятий РФ уже отметили, что теперь не наблюдают дефицита минеральных удобрений внутри страны. Жаль только, что общемировые тенденции оказывают влияние на цены даже на российском рынке. В случае, если стоимость минеральных удобрений будет запредельно высокой, то аграриям придется прибегнуть к использованию органических удобрений, чтобы снизить затраты. Однако фермеры выразили уверенность, что вскоре ситуация все же стабилизируется. Проблемы с продовольствием нам точно не грозят.

Что касается самих российских компаний по производству удобрений, то разработки списков независящих от Европы поставщиков уже шли не один год. Так, например, среди крупнейших направлений поставок «ЕвроХима» за 2021 год — Латинская Америка (27%), страны Азии (12%), Африка (3%).

«Уралкалий» вышел на рынок дистрибуции в Бразилии. Компания приобрела 100% акций холдинговой компании UPI Norte, акционера FertGrow S.A. (Бразилия), ведущего дистрибьютора удобрений. В это же время «Акрон» вел переговоры о покупке бразильского завода азотных удобрений Nitrogen Fertilizer Unit III (UFN-III). Что касается Китая, то в 2021 году стало известно о двойном росте поставок туда из РФ минеральных удобрений. Основная проблема в увеличение данных показателей — перегруженные логистические коридоры востока России.

В любом случае, как отметил Станислав Жуков в беседе с корреспондентом «Эксперта», список альтернативных покупателей нужно продолжать расширять.

«Последствия нехватки минеральных удобрений на рынке — это продолжающийся рост цен, нехватка продовольствия. Конечно, в течение двух-трех лет по некоторым позициям будут найдены решения. Подобный кризис кого-то выкидывает с рынка, а кому-то дает шанс. Российским производителям минеральных удобрений нужно искать альтернативы, ибо свято место пусто не бывает. Кто-то уже сейчас делает ставку на то, чтобы занять на рынке те ниши, которые освобождаются», — резюмировал замдиректора ИМЭМО.