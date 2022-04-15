Запасы газа в ПХГ Европы находятся на одном их самых низких за много лет уровней

Европа за прошедшую зиму отобрала из подземных хранилищ (ПХГ) 51 млрд кубов газа, что составляет 107,8% закачанного летом объёма, завершив сезон отбора 19 марта на очень низком уровне.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на «Газпром», к 19 марта в европейских подземных хранилищ осталось всего 25,2 млрд кубов активного «голубого топлива». Это стало одними из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 млрд кубов меньше чем было в марте 2021 года.

Как подчеркнули в «Газпроме», за прошедший зимний сезон из ПХГ Старого Света подняли 51 млрд кубометров газа (107,8% от объема), который компании смогли закачать летом 2021 года.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по данным на конец декабря 2021 года отбор газа из подземных хранилищ в Европе достигал максимального уровня за пять лет.