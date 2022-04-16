Акция недели: Росбанк удачно расстался с Societe Generale

Рост акций Росбанка на 158,19% за минувшую неделю сделали их несомненным лидером роста на российском фондовом рынке. Ближайший конкурент – «Лензолото» – хотя и прибавил за пять торговых дней гигантские 59,09%, конкурировать с таким достижением просто не мог.

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Но, хотя новостные поводы, вызвавшие рост, были разными, базовая причина таких впечатляющих результатов в обоих случаях одна – высокий интерес к акциям при их низкой ликвидности.

Росбанк - один из крупнейших частных банков в РФ. На 1 февраля 2022 года он занимал 11 место в стране по размеру собственного капитала (208,4 млрд руб.). Согласно решению Банка России от 6 марта 2022 года, с февраля банки не должны ежемесячно публиковать отчетность по российским стандартам, так что более новых данных нет. Прибыль банка по итогам 2021 года составила 20,7 млрд руб.

Для Росбанка в понедельник новостью, без преувеличения, десятилетия стало сообщение о том, что Societe Generale S.A. продает его инвесткомпании Interros Capital Владимира Потанина. Французская группа сообщила, что сделка связана с ее решением приостановить деятельность в России.

Акции Росбанка были типичными вяло торгующимися бумагами «третьего эшелона» и то, что произошло дальше, вполне характерно для акций с такой ликвидностью при подобных обстоятельствах. Когда объем торгов взлетел в десятки раз, они моментально добрались до «планки» (+40%). Торги понедельника закрылись на этом максимуме. В последующие дни эта ситуация повторялась. Разница была лишь в том, что со среды ограничение стало десятипроцентным, а число переходящих из рук в руки акций к концу недели заметно снизилось.

Акции Societe Generale на Euronext Paris тоже, кстати, подскочили на 5% на этой новости – получилось, что рынок в обеих странах очень положительно оценил сделку.

Между тем французский банк заявил, что она приведет к списаниям примерно на €2 млрд и единовременным неденежным расходам около €1,1 млрд. И все же по итогам недели и его акции выросли на 4,6%, что для европейского рынка немало.

Покупка акций Росбанка, помимо чисто спекулятивных соображений, поддерживалась двумя идеями, которые при ближайшем рассмотрении не всякий аналитик назовет хорошо продуманными. Одна из них – ожидание быстрого развития банка в новых условиях, а другая – надежды на оферту миноритариям от покупателя.

Владимир Потанин, действительно, пообещал «приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка». Руководство банка тоже заявляет, что намерено развивать его и, в частности, наращивать клиентскую базу. Все это вполне возможно и даже вероятно. Но и действовать придется в текущих, очень и очень непростых условиях. Какими могут быть в таком случае темпы роста бизнеса?

За 2021 год прибыль Росбанка выросла на солидные 35,75%. Но средние темпы роста за 10 лет составили 9,25% годовых, а за 5 лет – 15,89% годовых. Неизвестно, сможет ли банк теперь превзойти эти результаты или хотя бы поддерживать такой темп. Но от этого зависит справедливая стоимость его акций.

Благодаря безостановочному росту они выросли с 68,4 руб. (закрытие предыдущей недели) до 176,6 руб. И это, естественно, заметно повысило все оценочные коэффициенты, которые по текущим российским меркам и так низкими не были.

Сейчас капитализация акций Росбанка на 32% превосходит его собственный капитал. У быстро растущих банков (например, у Тинькофф Банка) бывает и выше, но, например, акции Сбербанка и ВТБ торгуются примерно за половину от их капитала.

Коэффициент P/E (цена/прибыль) акций Росбанка сейчас выше 13. Низким его в нынешних отечественных условиях не назовешь. Иначе говоря, в котировках уже заложены очень серьезные темпы роста, более высокие, чем исторически были характерны для этого банка.

Надежда на оферту со стороны покупателя, если и могла теоретически считаться обоснованием покупки в первые часы после сообщения о сделке, когда акции только начали рост, то сейчас едва ли. В то, что в итоге продажа Росбанка пройдет хотя бы по ценам, близким к текущим рыночным котировкам его акций, поверить почти невозможно. А для получения прибыли нужен рост – и заметный. Оферта, если она и будет, это история очень долгая – на многие месяцы.

Но структура сделки пока точно не известна и варианты, когда обязанность сделать предложение о выкупе акций у миноритариев не возникнет, вполне возможны. Более того, они гораздо вероятнее иных, если только новый мажоритарий сам вдруг не захочет собрать остатки акций с рынка.