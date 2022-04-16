Частный детский сад в Басманном районе Москвы переведен на льготную ставку аренды - вице-мэр Ефимов

Один рубль за квадратный метр аренды в год будет платить частный детский сад в Басманном районе столицы благодаря переводу на льготную ставку. Инвестор выполнил все нормативы городской программы «Объекты образования за рубль». Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Программа «Объекты образования за рубль» действует в Москве с 2013 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина. По ней город сдает в аренду на специальных торгах помещения для размещения частных образовательных учреждений. После приведения объекта в надлежащий вид для него устанавливают арендную плату один рубль за квадратный метр в год. На данный момент в Москве заключено 28 договоров аренды нежилых помещений по этой программе. 21 из них уже переведены на льготную ставку», - рассказал Ефимов. Он уточнил, что ежегодная экономия на арендных платежах по таким соглашениям в совокупности составляет более 440,2 миллиона рублей. Остальные объекты находятся на различных стадиях готовности.

В спецторгах на аренду здания на Гольяновской улице, дом 7, строение 6 победила компания «1 Первый Детский». Образовательное учреждение находится в здании площадью почти 950 кв метров, возведенном в 1954 году.

«С победителем аукциона был заключен договор аренды на 49 лет. Инвестор провел ремонт объекта и учел все образовательные нормативы. После этого он был переведен на льготную ставку аренды. Исходя из площади, годовая арендная плата для предпринимателя составит 947,1 рубля. Здание находится в тихом районе поблизости от Семеновской набережной реки Яуза», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа «Объект образования за рубль» предусматривает специализированные торги по аренде, в которых могут принять участие юридические лица. Победитель аукциона должен оформить лицензию на образовательную деятельность, а затем уложиться во временные нормативы по косметическому, капитальному ремонту или реконструкции помещения. Также участник программы должен выполнить ряд требований столичного департамента образования и науки и ежегодно подтверждать соответствие им.

«Сейчас наш сад посещают более 30 детей. В основе его концепции – скандинавский подход в воспитании и развитии детей. Мы много гуляем и часть занятий проводим на открытом воздухе, поэтому нам важно наличие собственной территории. Здание и территория на улице Гольяновская идеально вписываются в нашу концепцию. Мы планируем участвовать в следующих аукционах "Рубль за квадрат", поскольку находим данный формат достаточно выгодным по сравнению с покупкой готового объекта или арендой на вторичном рынке», – сказал руководитель проекта «СкандиСад» Юрий Василенко.