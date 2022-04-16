Главком ВМФ встретился с экипажем крейсера «Москва»

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом встретились с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Минутное видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте», — сообщили в Минобороны.

Во время встречи главком ВМФ объявил, что личный состав находится в основном пункте базирования — городе-герое Севастополе. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы, по его словам, будут продолжать службу в ВМФ, личный состав срочной службы, в соответствии с законом, будет уволен с мая по июнь и убудет к постановке на воинский учет.

Ранее «Эксперт» писал, что по данным Минобороны, ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» затонул во время буксировки в шторм. Ранее на нем случился пожар, после чего корабль получил повреждения из-за детонации боеприпасов. О пожаре на крейсере «Москва» ведомство сообщило в ночь на 14 апреля. Экипаж, по данным Минобороны, был полностью эвакуирован.

