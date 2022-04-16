Илон Маск пошел ва-банк против властей США

Желание американского предпринимателя Илона Маска приобрести все акции Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Гепрокуратуры) вызвало резкую реакцию истеблишмента США. Власти уже начали расследование в отношении его бизнеса, очевидно, угрожая раздавить его за попытку разрушить информационную монополию, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

«Бросив вызов монополии на высказывания, не только в Соединенных Штатах, но и в мировом масштабе, в Twitter*, на центральной платформе для идей, Илон Маск рискует всем, что у него есть. Его многочисленные предприятия пересекаются с правительствами по всему миру. С правительствами, не поддерживающими эту инициативу. Они могут раздавить его просто за то, что он высказал эту идею. То есть он пошел ва-банк», — уверен Карлсон.

По его словам, администрация Джо Байдена уже предприняла шаги, чтобы запугать Маска и заставить его отступить. Корреспондент Fox Business Чарли Гаспарино со ссылкой на источник в судебной системе сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции начали «совместное расследование множества нормативно-правовых проблем Маска, главным образом связанных с Tesla».

«Другими словами, пригрози, что разрешишь людям свободно высказываться, и мы раздавим твои предприятия! Такое поведение под стать стране третьего мира», — резюмировал Карлсон.

Ранее «Эксперт» писал, что в конце марта основатель SpaceX и Tesla задумался о создании новой социальной сети, которая имела бы «алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна». Маск даже устроил опрос в Twitter*, спросив у пользователей, нужна ли им новая соцсеть. В итоге в начале апреля Маск объявил о покупке 9,2% акций Twitter*. Акции компании сразу резко подскочили на 26% — до $49,25 за штуку.

* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры

