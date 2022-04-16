Минобороны РФ отчиталось об успехах спецоперации

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в 15 км южнее Изюма, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Оперативно-тактическая авиация в течение ночи уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения; в районе Николаева два склада ракетно-артиллерийского вооружения; на юго-востоке Полтавы центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи; южнее Полтавы база хранения зенитно-ракетного вооружения; в населенном пункте Гусаровка район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — сообщил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, оперативно-тактическая авиация РФ в течение ночи уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Ракетные войска и артиллерия «нанесли поражение 811 объектам, в том числе: 43 пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760 районам сосредоточения живой силы противника».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал, что спецслужбы Украины готовят теракт в Луганске. Для этого они призывают местных жителей выйти 16 апреля на митинг, где при массовом скоплении людей планируется утроить террористическую атаку. С таким предупреждением выступило Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики. В заявлении ведомства, в частности, отмечается, что наряду с непрекращающимися обстрелами территории ЛНР спецслужбами «незалежной» на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в республике.

