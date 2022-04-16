Назван возраст «пиковых зарплат» россиян

Зарплаты российских работников достигают пикового уровня примерно к середине трудовой жизни (на 15–19-м году стажа), а затем снижаются, несмотря на дальнейшее накопление опыта. При этом, прирост размера оплаты труда на пике по сравнению с началом карьеры в России вдвое ниже, чем в развитых странах. К такому выводу пришли эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, передает РБК.

Специалисты изучили взаимосвязь опыта работы и почасовой зарплаты, исследовав данные с 2000 по 2019 год. В базовую выборку вошли только занятые по найму мужчины со стажем до 40 лет, не вовлеченные в учебу и не получающие пенсию. Женщины не попали в выборку из-за отпусков по уходу за ребенком, но после получения основных результатов их данные по зарплатам добавили и они лишь подтвердили главные выводы.

Ученые формировали графики по пятилетним интервалам и пришли к выводу, что россияне с высшим образованием и без него начинают получать максимальную зарплату на 15–19-м году стажа. Траектория изменения заработка в корреляции с опытом похожа на перевернутую букву U и говорит о высокой «крутизне» российского профиля зарплат. У мужчин без высшего образования в последние пять лет работы заработок может опуститься даже ниже начального уровня.

«Российская ситуация с корреляцией опыта работы и роста зарплат не типична ни для развитых, ни для развивающихся стран. Прирост размера оплаты труда на пике по сравнению с началом карьеры в России более чем в два раза ниже показателя богатых стран. Если в России и других развивающихся странах зарплаты на пике вырастают примерно на 40% от заработка на первых порах, то в США и развитых странах — на 90%. В России наблюдается ранний пик и, как следствие, крутое снижение зарплат, а в развитых странах заработок растет поступательно по мере накопления опыта. Например, в США зарплаты достигают пика (выраженного неярко) к 30 годам стажа, а затем лишь незначительно снижаются», — говорится в докладе.

«Крутизну» зарплатного профиля в России исследователи объясняют ранним старением населения, уровнем здравоохранения, более простой структурой рабочих мест, вызовами переходного периода от плановой к рыночной экономике и экономическими шоками. К завершению трудовой деятельности у россиян нет стимула вкладываться в развитие собственного человеческого капитала, поскольку отдачи в виде роста зарплаты не ожидается, сделали вывод ученые.

Ранее «Эксперт» писал, что россияне рассказали, в каком возрасте планируют закончить трудовую деятельность. Согласно результатам опроса сервиса Работа.ру и СберНПФ, 20% респондентов собираются завершить трудовую деятельность до 55 лет. До 60 лет планируют работать 22% опрошенных. Среди мужчин это 17%, среди женщин – 28%. После официального выхода на пенсию хотели бы «завязать» с работой 58% россиян.

