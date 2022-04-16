Особенности разных видов дизайнерских диванов

Однако все они делятся всего на несколько основных категорий в соответствии со своими характеристиками, выполняемыми функциями и внешним видом.

Круглые дизайнерские диваны

Круглая форма прекрасно вписывается в большие помещения, добавляет уюта и роскоши. На них может поместиться большое число гостей, при этом отпадает необходимость в дополнительных креслах и стульях. Круглые дизайнерские диваны устанавливаются в домах состоятельных людей. Отличительная особенность кольцевых моделей состоит в отсутствии тыльной стороны. Они устанавливаются только в центре помещения. Достоинства круглых диванов таковы:

оригинальный внешний вид;

способность выступать главным элементом интерьера и приковывать к себе внимание;

вместительность.

К недостаткам круглых диванов относятся:

громоздкость;

отсутствие возможности использования в небольших помещениях;

дороговизна.

Угловые дизайнерские диваны

Среди дизайнерских диванов угловые модели являются наиболее популярными. Они представляют собой полную противоположность круглым диванам. Помимо компактности угловые диваны обладают высокой практичностью, так как за считанные секунды могут быть превращены в дополнительные спальные места. Такие предметы мебели отлично дополняют любой интерьер. Важное преимущество заключается в рациональном использовании каждого квадратного сантиметра площади помещения. К другим достоинствам угловых диванов относятся:

доступная стоимость;

высокая функциональность;

возможность установки в разных местах.

Недостатками угловых диванов считаются отсутствие оригинальности и массивность (это касается моделей с выдвижными механизмами).

Модульные дизайнерские диваны

Модульные модели с одинаковым успехом используют в офисах, гостиницах, кафе и жилых помещениях. Они прекрасно выглядят и отлично подходят как для организации торжественных мероприятий, так и для встреч с близкими, гостями и друзьями. Элементы с легкостью трансформируются, а длина одного блока составляет в среднем 150 сантиметров , что позволяет создавать из двух частей полноценное спальное место. Важнейшие достоинства модульных диванов таковы:

вместительность;

привлекательный внешний вид;

мобильность;

легкость установки.

Минусы таких моделей состоят в дороговизне и неприспособленности для комфортного ночного отдыха.