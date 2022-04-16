Пермские ученые создали технологию строительства на неустойчивых грунтах

Расширение городов сделало актуальной проблему строительства жилых домов на слабых и неустойчивых поверхностях земли. Чтобы здания могли противостоять просадке и сжатию, используют грунтовые подушки. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета создали и запатентовали свой тип армирования насыпных подушек, который позволит не только возводить дома до пяти этажей на песчаных, пылевато-глинистых и торфяных грунтах, но и значительно сэкономить на материалах. Данные об их разработке опубликованы в журнале «Journal of Physics: Conference Series 2021».

«Устройство упрочнения песчаной фундаментной подушки осуществляют следующим образом: отрывают котлован, в нем послойно уплотняют грунтовую подушку, на утрамбованных слоях раскладывают армирующие материалы с переменным шагом. Ближе к фундаменту слои полотнищ и анкеровок располагают чаще, что позволяет снизить деформацию основания и обеспечить его высокую несущую способность. Далее на песчаную укрепленную подушку устанавливают несущую конструкцию», — рассказал доцент кафедры строительного производства и геотехники Даниил Татьянников.

Сейчас в строительстве применяется классический шаг упрочнения с установкой кольцевых жестких элементов. Преимущество предлагаемой пермскими учеными армированной песчаной фундаментной подушки состоит в том, что она обеспечивает высокую несущую способность основания за счет применения переменного шага упрочнения при облегченной конструкции и низкой стоимости. На изобретение уже выдан патент «Армированная песчаная фундаментная подушка».

Ранее «Эксперт» писал, что строительство капитальных зданий и сооружений невозможно на нестабильных сыпучих и рыхлых грунтах. При недостаточной плотности грунт не способен надежно удерживать несущие конструкции. Перед началом работ нулевого цикла на таких участках необходимо провести уплотнение почвы. Наиболее передовым и экономически выгодным методом является виброфлотация грунтов. Метод подходит для работы на песчаных рыхлых грунтах, например, на насыпных или намывных территориях. Но он не позволяет вести работы на глинистых почвах.

