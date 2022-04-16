Проведение строительной экспертизы: основные особенности

Она проводится применительно к геодезическим изысканиям, стройматериалам, сооружениям и зданиям, проектным документам и др. Порядок выполнения строительной экспертизы зависит от ее целей. При этом существует общий порядок, используемый во всех случаях. Он состоит из следующих этапов:

формулирование цели экспертизы и выбор подходящего метода;

определение актуальных нормативов и стандартов путем изучения соответствующих нормативно-правовых документов;

осуществление и фиксация требуемых замеров;

выполнение расчетов;

составление заключения и выработка рекомендаций.

Наибольших затрат труда и времени экспертов среди перечисленных пунктов требует осуществление замеров. В этих целях используются как простые инструменты (рулетки и линейки), так и сложное оборудование. Выбор подходящих средств определяется способом осуществления экспертизы.

Методы выполнения экспертизы должны соответствовать сформулированным целям и особенностям обследуемого объекта. К примеру, экспертиза строительной документации преимущественно осуществляется при помощи метода проверки и сравнительного анализа. Главное внимание уделяется выявлению отклонений от стандартов и нормативов. Затем устанавливаются величины этих отклонений.

При обследовании бетонных перекрытий и несущих конструкций применяется метод неразрушающего контроля, предусматривающий использование проникающих химических составов, ультразвуковой аппаратуры и тепловизоров, а также осуществление вихретоковых замеров. С помощью современного оборудования можно заглянуть даже внутрь железобетонных конструкций, определить, какая арматура использовалась при строительстве зданий. Поэтому строители не могут утаить допущенные нарушения и ошибки. Кроме того, широко применяются методы компьютерного моделирования и лабораторных исследований.

По итогам осуществления строительной экспертизы составляется заключение. Этот документ включает в себя технический отчет. Во вступительной части указываются цели проводимого исследования. Кроме того, оно содержит технические расчеты, измерительный, графический и результативный разделы, а также рекомендации экспертов. Отчет предельно полно выражает все проделанное в процессе экспертизы. Специалисты, делающие заключения, несут уголовную ответственность за их содержание.