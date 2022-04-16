Путин подписал закон о делистинге компаний РФ с иностранных бирж

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключении депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в отечественные ценные бумаги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В прежних экономических условиях депозитарные расписки позволяли российским компаниям и банкам привлекать иностранные инвестиции.

Закон обязует уже торгующиеся за границей российские компании и банки пройти делистинг и конвертировать расписки в акции в течение пяти дней, затем дается еще пять дней, чтобы предоставить в Банк России подтверждающие документы. Таким образом, обращение депозитарных расписок на иностранных площадках будет запрещено через 10 дней с момента опубликования закона.

Держателям расписок предложено конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке. Получать дивиденды по акциям, права на которые удостоверены выпущенными расписками, за рубежом больше не получится, права голоса эти акции давать не будут.

Решения, связанные с прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных площадках, вправе принять руководитель компании, одобрения совета директоров или собрания акционеров для этого не потребуется, отмечается в документе.

Ранее «Эксперт» писал, что евробонды российских компаний-экспортеров раньше считались очень надежным инструментом. Они позволяли без особых рисков получить доходность 3‒3,5% в валюте. Обычно российские корпорации переводят деньги своим зарубежным «дочкам», которые и являются эмитентами евробондов. И именно эти переводы из-за санкций сейчас блокируются в Европе. Получается парадокс: у компаний из России деньги есть, платить они хотят, однако сделать это пока не могут.



