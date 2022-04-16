Путин утвердил соглашение о пенсиях между Россией и Уругваем

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о социальном обеспечении между Российской Федерацией и латиноамериканским Уругваем. Соответствующее соглашение было подписано 22 сентября 2021 года в Москве, принято Госдумой 5 апреля и одобрено Совфедом 13 апреля 2022 года. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на сопроводительные документы к закону, соглашение распространяется на лиц, являющихся гражданами РФ и Уругвая, а также на членов их семей. Оно касается выплат социального пособия на погребение, а также пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, накопительных пенсий и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Ранее «Эксперт» писал, что с 1 января 2023 года Россия намерена выйти из соглашения о пенсионных гарантиях для граждан СНГ. Это следует из проекта федерального закона, разработанного Минтрудом и Министерством иностранных дел России. Отказ от соглашения снизит нагрузку на российский бюджет, которая возросла, в том числе, из-за возросших миграционных потоков в страну. Ожидается, что отмена соглашения позволит сэкономить до 2,2 миллиарда рублей из бюджета Пенсионного фонда России в период с 2023 по 2025 год.

