Российское правительство внесло в Государственную думу проект закона о налогообложении цифровых финансовых активов

Он предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс РФ, уточняющих обложение операций с ЦФА следующими видами налогов (подробнее тут):

на добавленную стоимость;

на прибыль организаций;

на доходы физических лиц.

Прописана также процедура расчета налогооблагаемой базы. Проект данного закона приравнивает ЦФА к ценным бумагам, разница между ними состоит лишь в том, что первые выпущены с использованием блокчейн-технологии. Авторы законопроекта предлагают дополнить Налоговый кодекс статьями №№ 154 и 155, приняв в качестве налоговой базы стоимость ЦФА, передача имущественных прав на которые осуществляется во время сделки. Финансовый результат по операциям с использованием ЦФА определяется на дату выплаты полученного дохода. В случае получения убытков от транзакций с ЦФА возможно уменьшение налоговой базы.

После принятия закона обязанность по уплате налога на добавленную стоимость и на прибыль организаций будет возложена на операторов информационных услуг, т. е. на платформы по выпуску ЦФА, а также на операторов, оказывающих услуги по обмену ЦФА. Для операторов, являющихся резидентами РФ, размер налога на прибыль составит 13%, а для операторов, которые зарегистрированы в других государствах, – 15 %. Для российских операторов также предусмотрено действие стандартного правила – при превышении налогооблагаемой базой 5 млн руб. в год для суммы превышения ставка возрастает до 15 %.

В соответствии с проектом закона, от уплаты НДС будут освобождены операции по продаже ЦФА на территории Российской Федерации, а также определенная часть услуг операторов, которые связаны с их выпуском и обращением. В случае вступления закона в силу в 2022 году все операторы должны будут представить в налоговую инспекцию до февраля 2023 года полный отчет по транзакциям, а также сведения об участвовавших в них юридических и физических лицах.

В середине марта 2022 года российский Центробанк включил Сбербанк в реестр операторов по управлению ЦФА. Тем самым юрлицам была обеспечена возможность выпускать ЦФА на блокчейн-платформе Сбербанка, а также совершать предусмотренные законом транзакции. В то же время на фоне увеличения объемов вложений россиян в криптовалюты Центробанк РФ продолжает настаивать на их опасности.