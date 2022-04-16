Сотрудникам МЧС будут выдавать огнестрельное оружие

Сотрудникам МЧС России в случае реальной угрозы для защиты их жизни и здоровья будут выдавать оружие. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите» и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, выдача оружия и боеприпасов к нему будет производиться «начальниками территориальных органов и спасательных воинских формирований» Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.

В июле 2021 года в перечень лиц, подлежащих государственной защите, были включены сотрудники Федеральной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащие МЧС.

Ранее «Эксперт» писал, что в России поднимут до 21 года минимальный возраст для владения оружием. Поправки в закон вступят в силу с 29 июня 2022 года. Возрастное ограничение не будет действовать на служивших или проходящих службу в армии, представителей коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, профессиональных охотников и работники юрлиц, чья деятельность связана с особыми уставными задачами.

