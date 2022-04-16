В Китае рассказали, какую морковь лучше не покупать в магазинах

В супермаркетах обычно представлено два вида моркови – мытая и немытая. Как правило, первая стоит дороже и многие предпочитают покупать именно ее, чтобы избежать хлопот с мытьем и чисткой. Эксперт китайской платформы WeChat рассказал, почему этого не стоит делать, а также дал советы по выбору лучшей моркови.

«Мытая морковь, как правило, не хранится долго. Спустя два-три дня она может почернеть и сморщиться. Для того чтобы такая морковь как можно дольше сохраняла должный вид, ее обрабатывают химическим консервантом – пиросульфитом натрия. Накопление данного вещества в организме может привести к повреждению печени. Особо осторожными следует быть, если в вашей семье есть дети и пожилые», — говорится в публикации.

Покупая простую, немытую морковь стоит оратить внимание на ее внешний вид. Лучше, чтобы в ней не было трещин, отверстий, проеденных насекомыми, и других повреждений. Выбирать морковь лучше среднего размера. Слишком большая окажется, скорее всего, старой и менее сочной, а слишком маленькая — недозрелой. Если корнеплод кажется легким, это говорит о том, что он уже потерял много влаги от долгого хранения. Лучше выбирать морковь потяжелее – в ней больше воды, она сочнее и вкуснее. Еще один верный признак свежего овоща — зеленая ботва.

Ранее «Эксперт» писал, что морковь, редька и картофель в некоторых случаях могут нанести вред здоровью. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, речь идет о людях, страдающих заболеваниями ЖКТ и эндокринной системы. Такой категории граждан стоит воздержаться от употребления сырых корнеплодов для избежания несварения и дискомфорта. Людям с повышенным сахаром в крови тоже лучше избегать употребления картофеля и моркови. Эти овощи в термически обработанном виде повышаются гликемический индекс, что крайне вредно для диабетиков.

