В Турции создадут специальную авиакомпанию для россиян

Новая турецкая авиакомпания, которая будет предназначена специально для российских путешественников, начнет работать в конце мая, сообщил турецкий портал Airport Haber. Авиакомпания Southwind будет базироваться в Анталье и эксплуатировать пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

«Ситуация вокруг России и Украины может негативно сказаться на турецком туризме. Чтобы не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из этой страны в Турцию, было решено создать авиакомпанию. После того, как ходатайство было принято Генеральным управлением гражданской авиации Турции, процесс ускорился», — говорится в публикации.

Еще в начале апреля власти Турции объявили о запуске новой авиакомпании, которая будет перевозить исключительно российских туристов на местные курорты. В ее распоряжении будут самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции, а также не имеют страховых рисков.

Ранее «Эксперт» писал, что чартерные программы из Москвы в Анталию стартовали 9 апреля. Рейс по заказу туроператора «Библио-Глобус» выполняла авиакомпания Red Wings. В апреле также начинаются полетные программы Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (ранее TUI Russia) и Pegas Touristik из Москвы в Анталию силами турецких лоукостеров Pegasus Airlines и Turkish Airlines.

