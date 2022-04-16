Врач назвал неочевидную опасность постоянного использования наушников

Постоянное ношение наушников может не только привести к тугоухости, но и спровоцировать повышение артериального давления, способствовать появлению рассеянности и раздражительности. Об этом «Пятому каналу» рассказал сосудистый хирург Дмитрий Некрасов.

«По шкале громкости звука обычная речь достигает 50 децибел, при взлете реактивного самолета шум составляет 120 децибел. Музыка в наушниках сопоставима с уровнем звука в 80 децибел. Казалось бы, человек адаптируется к громкости и не испытывает дискомфорт, но если постоянно слушать музыку с такой громкостью, то возникают рассеянность и другие проблемы, так как идет воздействие на нервные окончания», — рассказал Некрасов.

Он пояснил, что это может вызвать повышенное артериальное давление, усталость, раздражительность и даже потливость. Более того, со временем может развиться тугоухость — состояние, когда слуховой нерв уже не в состоянии проводить нервные окончания к головному мозгу. Чтобы всего этого избежать, сосудистый хирург рекомендовал слушать музыку в наушниках аккуратно, на допустимой громкости, и с перерывами.

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