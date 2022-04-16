Выбор камина для дома: основные правила

Две основные функции, выполняемые камином: обогрев помещений и создание уютной обстановки. Установка печей и каминов требует профессиональных знаний и навыков, поэтому доверять её стоит лишь проверенным специалистам.

Выбор камина для отопления

Если основная задача, которую должен решать камин, заключается в обогреве помещения, то в первую очередь надо обратить внимание на его тип. Лучше всего с отопительной функцией справляется дровяной камин, немного хуже – газовый. Для очень маленьких комнат подходит электрокамин или биокамин (экокамин).

Важнейшей составляющей камина является топка, от которой зависит коэффициент полезного действия всей отопительной системы. Лучше всего использовать закрытую топку. КПД у нее превышает 70%. В число важнейших преимуществ закрытой топки, помимо высокой эффективности, входят следующие преимущества:

привлекательный внешний вид;

высокая пожаробезопасность;

практичность.

Мощность каминной топки непосредственно связана с размерами отапливаемого помещения. Кроме того, при выборе этого показателя надо принимать во внимание местные климатические условия и качество теплоизоляции. Чем больше площадь помещения, тем выше должна быть мощность топки. Основные ошибки, допускаемые при выборе каминной топки, – слишком большая мощность для небольшого помещение и слишком низкая мощность для просторного помещения.

Чтобы избежать ошибок при выборе камина для дома, надо обратиться за помощью к профессионалам, которые подготовят специальный проект и определят оптимальный размер топки, а также ее мощность. Самое важное – не рисковать безопасностью в целях экономии.

Выбор камина для украшения интерьера

При покупке камина для улучшения эстетических свойств помещения решающую роль играет его дизайн, который должен соответствовать особенностям жилья. При рассмотрении различных вариантов надо учитывать следующие характеристики камина: