За исследования в интересах регионов ученым выдадут миллионные гранты

Лучшие научные коллективы, выполняющие фундаментальные исследования по приоритетным для регионов РФ направлениям, смогут получить гранты до 7 млн рублей в год. Российский научный фонд (РНФ) объявил о начале приема заявок на три конкурса: малых отдельных научных групп, малых отдельных научных групп совместно с регионами РФ и отдельных научных групп совместно с регионами РФ, сообщили в пресс-службе фонда.

«Основная задача региональных конкурсов – вовлечение и использование научного потенциала субъектов Федерации для решения задач их социально-экономического развития. Субъекты сами определят те научные и научно-технические направления, по которым требуется проведение исследований. Сумма гранта по региональным конкурсам складывается на паритетных условиях из средств РНФ и средств субъекта Российской Федерации», — отметили в РНФ.

Так, по совместному с регионами конкурсу малых отдельных научных групп гранты будут выделены на выполнение фундаментальных и поисковых научных исследований по всем отраслям знаний. В научном коллективе вместе с руководителем проекта должно быть от двух до четырех человек. Размер одного гранта составит до 1,5 млн рублей ежегодно. Конкурс отдельных научных групп проводится среди коллективов от четырех до десяти человек. Ежегодный размер гранта составит от 4 до 7 млн рублей. Заявки на оба региональных конкурса принимаются до 10 октября 2022 года, результаты будут объявлены в марте 2023-го.

Основной задачей конкурса малых отдельных научных групп является развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд. В научном коллективе (вместе с руководителем проекта) должно быть от двух до четырех человек. Победители получат гранты до 1,5 млн рублей в год. Заявки на этот конкурс принимаются до 15 июня, результаты будут объявлены в ноябре текущего года.

Ранее «Эксперт» писал, что темы научных исследований перед отправкой на экспертизу в РАН будут согласовывать губернаторы с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций. Соответствующее распоряжение подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В рамках пилотного проекта научные организации и университеты, подведомственные Минобрнауки РФ и являющиеся участниками научно-образовательных центров мирового уровня, будут планировать новые тематики фундаментальных исследований на 2023 год через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

