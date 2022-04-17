Характеристики и особенности малинового кварцита

Например, еще в XVII веке он использовался для обкладки печей, уникальные же свойства материала открылись позже.

Характеристики

Доказан тот факт, что малиновый-кварцит.рф является метаморфической редкой породой. Он создан из застывшей магмы. Распространенное название шокшинскому камню дало место его добычи, это село Шокша, что на побережье Онежского озера. В таком материале присутствуют плотно переплетающиеся мелкие вкрапления кварца. Сегодня он признан самым красивым и привлекательным в мире.

Описываемый кварцит демонстрирует предельную прочность, он сложен в обработке, не удивительно, что мастера:

подвергает его полировке;

раскалывают, а не пилят.

Красоту и уникальность камня оценили китайцы, используя его повсеместно в своей архитектуре.

Образование и получение

Обозначенный кварцит преобладает в Карелии, Прионежский район. Лишь в этой зоне открыт уникальный на всю страну карьер, где получают этот материал. Из-за большого содержания кварца до 98% можно утверждать, что образование происходило глубоко в недрах под действием высокого давления с такими же температурными значениями. Конкретный тон готовому камню задается материалами, которые присутствовали в ходе его создания. Если говорить о малиновой разновидности, здесь задействованы гидроокислы железа, обеспечивающий уникальный цвет.

Из разновидностей

В основу классификации заложены минералы, содержащиеся в добываемой породе, например:

гранатовый камень насыщен красными прозрачными минерами, давшими непосредственно название;

роговообманковый кварцит на основе магматических минералов, характеризующихся сложным и многокомпонентным химическим составом, отличительная особенность в большом вхождении железа с кальцием;

слюдистая группа отличается слоистой структурой, предельной прочностью, является наиболее распространенной, оптимальна для проведения облицовочных мероприятий.

Добыча натурального уникального камня осуществляется только в Карелии, что касается близких прототипов, они встречаются и в других местах страны. Сегодня описываемый кварцит признан действительно дорогим, неповторимым в природе. Из аналогичных, но менее ценных камней встречаются аналоги голубого, красного, желтого исполнения.