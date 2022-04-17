Китай подготовился к испытаниям трансграничного моста через Амур

Первый железнодорожный мост между Китаем и Россией через реку Амур планируют ввести в эксплуатацию уже к августу текущего года. Это позволит сократить путь на поезде из Хэйлунцзяна в Москву более чем на 800 км, сэкономив около 10 часов. Китайская сторона начала проводить учения перед тестовыми испытаниями с участием грузовых поездов, чтобы убедиться, что все надежно работает, сообщает South China Morning Post.

«Этот мост имеет большое значение с точки зрения содействия качественному развитию китайско-российской торговли», — подчеркивается в заявлении администрации города Тунцзян китайской провинции Хэйлунцзян.

Как поясняет издание, железнодорожный мост длиной 2,2 км соединит две страны через реку Хэйлун, которую в России называют Амур. Мост протянулся от китайского Тунцзяна до села Нижнеленинское на востоке Еврейской автономной области РФ. При этом китайский участок составляет большую часть длины моста, его протяженность — 1886 метров. Общая стоимость реализации этого масштабного совместного проекта — порядка $355 млн.

Мост не только сократит путь на поезде из Хэйлунцзяна до Москвы, но и снизит нагрузку на наземные порты Маньчжурия и Суйфэньхэ вдоль 4209-километровой границы Китая с Россией, сообщается в публикации. По мосту планируется перевозить уголь, железную руду, древесину и минеральные удобрения.

Китай является крупнейшим торговым партнером России. По данным китайских журналистов, в первом квартале текущего года объем торговли между двумя странами вырос на 28,7% в годовом исчислении до $38,17 млрд, а в прошлом году товарооборот увеличился на 35,8% — до рекордных $147 млрд.

Ранее «Эксперт» писал, что Китай — стратегический партнер России. Отношения между странами достигли уровня всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия. Развитию торгово-экономических отношений, а также взаимодействию в высокотехнологичной сфере страны уделяют особое внимание, что было подчеркнуто по итогам переговоров лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, состоявшихся в преддверии Зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля 2022 года. В частности, по итогам российско-китайского саммита была принята Дорожная карта по наращиванию российско-китайской торговли товарами и услугами до 200 млрд долл. США к 2024 году.

