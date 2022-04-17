Медиков сравнили с ветеранам боевых действий по эмоциональной нагрузке

В США провели исследование, сравнив самочувствие 618 ветеранов боевых действий и 2099 медработников, боровшихся с COVID-19. В результате были выявлены аналогичные уровни потенциального морального вреда у 46,1% ветеранов и 50,7% медиков, сообщает Medicalxpress.

«Потенциальный моральный вред был связан с выраженными депрессивными симптомами и ухудшением качества жизни в обеих выборках, а также с более высокими показателями эмоционального выгорания среди медработников. На передовой, как в больницах, так и на войне люди часто начинают сомневаться в своем самоощущении», — пояснил доктор медицинских наук, профессор психиатрии в области здравоохранения, директор Центра биомедицинской этики Вандербильта Кит Мидор.

Профессор подчеркнул, что результаты исследования свидетельствуют о том, насколько напряженными были последние два года для медицинских работников. Он заявил о необходимости использовать все виды моральной поддержки медиков и работать над повышением их стрессоустойчивости.

Ранее «Эксперт» писал, что депрессивное состояние негативно отражается на всех системах человеческого организма. Руководитель центра психологической коррекции заболеваний Сергей Поздняков указал, что депрессия зачастую вызывает снижение четкости зрения, а головные боли являются спутниками угнетенного состояния в 100% случаев. Еще одной заметной для депрессии реакцией организма врач-психиатр назвал различные нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, подавленное состояние часто приводит к проблемам в сердечно-сосудистой системе, а также к мышечным болям.

