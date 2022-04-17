Названа полезная зелень, которую легко вырастить на подоконнике

Петрушка, укроп, кинза, зеленый лук, кресс-салат, щавель, базилик и прочие ароматные травы витаминизируют организм после долгой зимы и обладают многими полезными свойствами. Telegram-канал Medical Alliance рассказал, как вырастить у себя на подоконнике зеленый лук, петрушку и кресс-салат — источники многих витаминов и микроэлементов.

«У зеленого лука уникальный состав. На 100 грамм продукта приходится дневная норма витамина С. Кроме того, в нем много каротина, эфирных масел, флавонидов, витаминов А и Е, железа, фтора и серы. Кстати, именно из-за последнего вещества лук не слишком приятно пахнет. Зеленый лук — отличное средство для профилактики простуды и авитаминоза. Он улучшает пищеварение, укрепляет волосы, зубы и ногти, очень полезен для женской и мужской репродуктивной системы», — говорится в публикации.

Лук — одна из самых простых в выращивании культур, для него даже не нужна земля. Можно взять неглубокие емкости, наполнить их водой и погрузить туда корни луковицы, и уже через несколько дней появятся зеленые перья.

Ухаживать за петрушкой тоже довольно просто. Можно бросить в грунт семена или посадить приготовленные заранее корешки. Во втором случае зелень будет более пышной. Чтобы взойти, петрушке потребуется до трех недель. Землю нужно время от времени поливать и не давать ей пересыхать. Петрушка не только защищает от авитаминоза, в ней много фолиевой кислоты, бета-картоина, витаминов С, В, А, РР, а также селена — микроэлемента, который делает зрение лучше, ускоряет обмен веществ, положительно влияет на работу щитовидной железы и ЖКТ.

Кресс-салат подойдет тем, кто желает похудеть: в нем всего 32 ккал на 100 гр продукта. Эта зелень богата витаминами А, Е, С, К, а также холином и йодом. Благодаря такому составу кресс-салат улучшает память и когнитивные функции, повышает настроение, снижает нагрузку на почки и помогает избавиться от прыщей. Чтобы его вырастить, потребуется две-три недели. Кресс-салат любит хорошее освещение и обильный полив. Если листья вовремя не поливать, они могут стать горькими и грубыми. Всходы нужно регулярно прореживать — иначе растение ослабнет и можно остаться без урожая. Для выращивания в домашних условиях лучше всего подойдут сорта «Лолло Росса», «Лолло Бионда», «Витаминный» и «Изумрудное кружево».

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