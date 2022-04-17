Ремонт электрики грузовиков: основные особенности

От своевременного устранения неисправностей электрооборудования и качества его ремонта зависит надежность работы транспортного средства. Поэтому не следует затягивать с проведением ремонтных работ, следует доверить работу грузовому автоэлектрику с выездом Москва. В число наиболее часто встречающихся симптомов неполадок электрооборудования входят:

преждевременная разрядка аккумулятора;

сложности с запуском двигателя;

необходимость нескольких включений для запуска стартера;

невозможность обеспечить стартером требуемую частоту вращения коленвала двигателя;

постоянное горение контрольной лампы или отсутствие ее горения при повороте ключа;

продолжение функционирования стартера после запуска двигателя;

возникновение радиопомех;

сильный нагрев или снижение уровня электролита в аккумуляторе;

разрядка аккумулятора при функционирующем моторе.

К неполадкам, которые способны привести к выходу стартера или генератора из строя, относятся:

обрыв в обмотках генератора, износ или разрушение подшипников, истирание щеток;

нарушение контактов в клеммах и разъемах вследствие коррозии металлических элементов;

старение деталей электрооборудования от времени

Поломка всего одной детали электрооборудования способна привести к остановке авто, причем это может случиться в самый неподходящий момент. Нормально работающая электрика грузовика обеспечивает:

освещение;

подачу звуковых и световых сигналов;

выработку электричества;

сохранение запаса электроэнергии;

работоспособность антибуксовочных, тормозных и противоблокировочных систем;

запуск мотора;

зажигание топлива;

включение топливных насосов;

электропитание контрольно-измерительных систем;

включение дополнительного оборудования и управление им.

Для проведения ремонта электрики грузовых автомашин требуется специальное диагностическое оборудование. Выполнение диагностики с использованием контрольной лампы и отвертки уже давно не практикуется. Высококачественное техобслуживание может произвести только квалифицированный специалист, располагающий арсеналом современной аппаратуры. Опытные профессионалы выполнят точную диагностику электрики грузовика, проверят функционирование датчиков, стартера, аккумулятора, генератора, после чего устранят обнаруженные дефекты. Не следует откладывать ремонт электрики и обращаться к низкоквалифицированным исполнителям, поскольку это чревато более серьезными поломками.