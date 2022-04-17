РКК «Энергия» запатентовала экскаватор-бульдозер для Луны

Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в Роскосмос) разработали и запатентовали инженерную луномашину, предназначенную для удаления крупных камней, срезки элементов микрорельефа, разрыхления и других целей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.

«Инженерная луномашина содержит несущий ферменный каркас, ходовую часть, пульт и блоки управления, оборудование строительно-землеройного назначения, гусенично-колесные модули с возможностью трансформирования их в колесные движители и настил», — говорится в документе.

На каркас луномашины с одной стороны встроена стрела с экскаваторным ковшом и бульдозерный отвал, с другой стороны — рыхлитель, стойки с поручнями и автономные портативные пульты. Предусмотрена также площадка для космонавта. Закрепиться на ней можно будет при помощи специальных креплений для ботинок скафандра, полужесткого упора под ранец скафандра и магнитного фиксатора.

В описании также указано, что космонавт будет перемещаться на луномашине, находясь в вертикальном положении. При необходимости можно будет открепить ботинки скафандра, с портативным пультом перейти на грунт и оттуда управлять процессом разработки грунтов.

Ранее «Эксперт» писал, что Россия продолжит работу по реализации лунной программы и созданию на спутнике Земли своей базы. Для изучения Луны, помимо чисто научных, есть и экономические основания. С точки зрения обывателя освоение Луны может на первый взгляд показаться слишком затратным и не слишком перспективным мероприятием. Однако прагматическая составляющая в стремлении человека к Селене, безусловно, присутствует. Конечно, никто не рассчитывает найти там биогенные нефть, газ или уголь, а вот железо, алюминий, титан, торий, хром, магний, калий, натрий, кремний, фосфор, редкоземельные элементы — совсем другое дело. Не говоря уж про «великий и ужасный» изотоп гелий-3, которому прочат славу топлива будущего.

