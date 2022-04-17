Томские химики из-за санкций стали получать в 100 раз больше заказов

Специалисты Инжинирингового химико-технологического центра Томского госуниверситета (ИХТЦ ТГУ) в связи с санкциями стали получать в неделю до 100 заявок на разработки, что в 100 раз больше, чем обычно. К химикам стали обращаться нефтегазовые компании, пищевики и производители бытовой химии из-за резкого подорожания базовых химических веществ азиатских производителей. Об этом РИА Томск рассказал директор ИХТЦ, и.о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев.

«В этом году я рассчитывал, что мы выполним 60 контрактов, но сейчас мы получаем колоссальное количество заказов ежедневно. Мне раньше приходил один запрос в неделю, а сейчас около 100. Это всевозможная вспомогательная химия – водоподготовка, пеногасители, все, что нужно для химических производств, присадки для топлив, микроудобрения, катализаторы», — сообщил Князев.

Он отметил, что когда у российских производителей «вынули импортные костыли», в химической отрасли «всем стало не до наночастиц и зеленых технологий» и оказалось, что в России элементарно нет базовых химических веществ, порядка 50-60 тысяч наименований. По словам Князева, их можно купить в Азии, но сейчас там цены взвинчены, в частности, фосфорная кислота, которая используется в том числе при производстве газировок, подорожала в четыре раза, лимонная – в шесть раз.

Директор ИХТЦ отметил, что среди заказчиков сейчас очень много тех, кто раньше томские разработки всерьез не рассматривал, считая, что проще купить импортное. Своими силами центр готов увеличить объем работ в полтора раза, решив сконцентрироваться на потребностях фармацевтической и пищевой промышленности, а также на бытовой химии. По мнению Князева, химическими веществами Россия может себя обеспечить на 95%.

Ранее «Эксперт» писал, что предприятие «Огнеупоры» (город Богданович Свердловской области) запустило производство минеральных фильтров для очистки питьевой воды и промышленных стоков. Фильтры способны удерживать тяжелые металлы, такие как алюминий, марганец и цинк. Разработкой уже заинтересовались промышленные предприятия. Договоры на поставку фильтров заключены с 12 заводами, среди которых металлургические производства и золотодобывающие компании.

