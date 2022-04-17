В МИД РФ заявили о возросшей активности НАТО в Арктике

Россия обеспокоена вовлечением неарктических государств НАТО в военную активность альянса в северных широтах и отмечает риски непреднамеренных инцидентов с силами альянса в Арктике. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Не может не вызывать обеспокоенность интернационализация военной деятельности Альянса в высоких широтах, в которую вовлекаются неарктические государства НАТО. В связи с этим возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», — заявил Корчунов.

В частности, он указал на очередные масштабные военные учения альянса, которые недавно прошли на севере Норвегии. По поводу намерений Швеции и Финляндии вступить в НАТО дипломат заявил, что это негативно отразится на безопасности и доверии в Арктике. По его словам, многолетняя приверженность Стокгольма и Хельсинки политике неприсоединения к военным союзам «являлась важным фактором стабильности и безопасности в регионе Северной Европы и на европейском континенте в целом».

Корчунов напомнил, что в начале марта США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия приостановили свое участие в рамках Арктического совета. Это, по его словам, приведет к тому, что риски и вызовы «мягкой» безопасности в Арктике, с которыми до этого совет в целом эффективно справлялся, будут нарастать.

«Возможные попытки образования в нынешних условиях неких альтернативных структур сотрудничества в Арктике приведут лишь к созданию разделительных линий и усилят центробежные тенденции, от чего пострадают коллективные начала, которыми мы традиционно руководствовались при выработке решений в Арктическом регионе», — подчеркнул Корчунов.

Ранее «Эксперт» писал, что Североатлантический альянс может расширться с 30 до 32 стран уже предстоящим летом. Ожидается, что Финляндия обратится в Брюссель с просьбой принять ее в НАТО уже в июне 2022 года на саммите НАТО, который пройдет 29-30 июня в Мадриде, и что за ней последует и Швеция. В начале апреля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае подачи заявок Швеция и Финляндия получат оперативный ответ. Стремления Хельсинки и Стокгольма совпадают, но, как подчеркивают финские и шведские чиновники, окончательно вопрос будут решать в каждой стране отдельно.

