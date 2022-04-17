В Минобороны назвали число иностранных наемников, привлеченных Киевом

Около 6,8 тыс. иностранных наемников из 63 стран было привлечено Киевом с начала спецоперации, больше всего их прибыло из Польши, США, Канады и Румынии, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлек на Украину 6 824 иностранных наемников из 63 государств. Наиболее многочисленная группа прибыла из Польши — 1 717 человек, около полутора тысяч прибыли из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии, каждой, — до 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека», — сообщил Конашенков.

По его словам, Вооруженные силы РФ на сегодняшний день уничтожили 1 035 иностранных наемников, еще 912 отказались участвовать в боях и сбежали, численность наемников сейчас составляет 4 877 человек. По данным сдавшихся в плен военных ВСУ, на территории мариупольской «Азовстали» в окружении сейчас находятся порядка 400 наемников из Европы и Канады, отметил Конашенков.

Представитель Минобороны уточнил, что подавляющая часть наемников на сегодняшний день состоит в составе украинских группировок в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве и Мариуполе. Их распределением занимается региональный координационный штаб так называемого интернационального легиона обороны Украины в городе Белая церковь, добавил Конашенков.

Ранее «Эксперт» писал, что все западные наемники, которые прибудут на Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного. Об этом в начале марта сообщил Игорь Конашенков. Представитель Минобороны отметил, что все атаки иностранных наемников на войска РФ на территории Украины производятся с применением поставляемого западными странами оружия. Конашенков добавил, что иностранных наемников после их задержания будет ожидать привлечение к уголовной ответственности.

