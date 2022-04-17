В порту Азова построят зерновой терминал

В границы морского порта Азов, расположенного в Ростовской области, войдут дополнительные земельные участки, там будет построен зерновой терминал. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«На новой территории порта будет построен Азовский морской зерновой терминал. Его пропускная способность будет составлять не менее 1,5 млн тонн в год. Запуск такого терминала поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей», — пояснили в пресс-службе правительства.

Данная работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие морских портов», который входит в транспортную часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

По данным пресс-службы правительства Ростовской области, в рамках этого проекта инвестор планирует увеличить глубину причалов до 4-5 метров, что позволит заходить в порт морским судам. Общий объем инвестиций в проект составит 3,3 млрд рублей, планируется создать 150 новых рабочих мест.

Как уточняет ТАСС, новый терминал азовского порта будет предназначен для приемки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел. Его будет использовать в том числе завод по переработке льняного семени и производству льняного масла, который строится в Ростовской области.

Ранее «Эксперт» писал, что в августе прошлого года на базе Ростовского морского мультимодального порта (РММП) заработал терминал мощностью 1 млн тонн зерна в год. О его запуске сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. По его словам, инвестором проекта является ООО «РММП», которое построило первую очередь комплекса, а общий размер инвестиций в объект составит около 2 млрд рублей.

