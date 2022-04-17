В США рекордно подорожала ипотека

За неделю средняя ставка по 30-летней ипотеке в США поднялась на 0,28% и впервые с 2011 года достигла 5% годовых. Нынешний показатель превышает прошлогодний почти на 2% — в 2021 году средняя ставка составляла 3,04%. Об этом свидетельствуют данные государственной ипотечной компании Freddie Mac.

«На этой неделе ставки по ипотечным кредитам впервые с 2011 года составили в среднем 5%. Исторически высокая инфляция в сочетании с растущими ставками по ипотечным кредитам и высокими ценами на жилье делают приобретение недвижимости слишком дорогим для этого поколения», — отметил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

По данным сайта недвижимости Realtor.com, пятипроцентная ставка добавляет по 300 долларов к ежемесячным платежам по ипотеке на сумму 350 тысяч долларов.

Средняя ставка по 15-летней ипотеке в США также поднялась и составила 4,17% впервые с 2018 года. За неделю она выросла на 0,9%, а за год — на 1,82%. Пятилетняя гибридная ипотека с регулируемой процентной ставкой, индексируемая Казначейством США, за неделю выросла на 0,3% и достигла 3,69%. Год назад она была 2,8%.

Ранее «Эксперт» писал, что ставки по ипотеке в российских банках в начале апреля в среднем составляли 19-25% и спрос на такие кредиты сохранялся. Ипотеку под такие высокие проценты оформляют в основном те, кто занимает до одного миллиона рублей и собирается погасить кредит в максимально короткие сроки, рассказал зампред правления «Абсолют банка» Антон Павлов. Кроме того, некоторые заемщики оформляют ипотеку для приобретения машино-места: квартиру они оформляют в ипотеку по госпрограмме, а место для парковки — по рыночным ставкам. В качестве альтернативы можно было бы расматривать потребительские кредиты, но ставки по ним, по словам Павлова, сейчас еще выше.

