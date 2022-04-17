В Telegram появилось больше индивидуальных возможностей

Мессенджер Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям самостоятельно создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, пересылать ответы с сохранением исходного сообщения, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколения. Новый функционал подробно описан на сайте мессенджера.

«Теперь любой звук может стать уведомлением в вашем Telegram. Превращайте любимые мелодии, мемы и мурлыканье котов в собственные уникальные оповещения. Нажмите на короткий аудиофайл или голосовое сообщение в чате, добавьте его в список звуков уведомлений и используйте в любых беседах», — сообщили в Telegram.

В качестве звуков для уведомлений можно использовать аудиофайлы и голосовые сообщения менее 300 Кб и продолжительностью менее 5 секунд. Мессенджер также предлагает примеры подходящих звуков в канале Звуки для уведомлений.

У пользователей Telegram появилась возможность отключить уведомления в чатах не только на 8 часов или двое суток, а на любой срок: тихий час или до конца отпуска. Можно также подключить автоматическое удаление сообщений в любом чате на любое время.

Обновления также затронули встроенную функцию перевода сообщений на iOS — количество распознаваемых языков увеличилось. Кроме того, обновился интерфейс смены телефонного номера, стало больше анимированных эмодзи и улучшилось окно проигрывателя в режиме «картинка в картинке» для пользователей на Android.

Ранее «Эксперт» писал, что доля Telegram в общем объеме трафика популярных в России мессенджеров за две недели марта увеличился до 63% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Сейчас Telegram является наиболее популярным мессенджером в 82 регионах России; исключением оказались Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, где по-прежнему чаще всего используют WhatsApp. Также Telegram продемонстрировал ведущие показатели по суточному потреблению мобильного трафика. В среднем у отдельного пользователя приложения уходит на него около 100 Мб трафика, в то время как пользователи WhatsApp тратят 26 Мб в сутки, а отдающие предпочтение Viber — 8 Мб.