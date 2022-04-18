Акции дня: бумаги НМТП выигрывают от рисков

Трейдеры скупали акции «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) по итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 19 апреля. За день стоимость бумаг выросла на +17,05% до 6,1 рублей за штуку. В ходе сессии рост котировок достигал 27%.

Интерес к акциям возник на фоне ситуации с российской нефтью в мире: на Западе компании стараются не принимать отечественную нефть на фоне ситуации с Украиной. Санкции на прием российской нефти пока введены не были. Однако западные компании в ожидании возможного будущего эмбарго решили для предосторожности отказаться от поставок. Из-за этого потоки «черного золота» хлынули к российским портам. В Черном море, где располагается в том числе НМТП, даже образовалась «толкучка» из танкеров. Таким образом, порт в Новороссийске оказался бенефициаром в сложной геополитической ситуации, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -3,4% до 2342,63 пунктов. Индекс РТС опустился на -3,08% до 1017,05 пунктов. Нефть марки Brent стоила 114,05 долларов за баррель (+2,1%). Российская валюта укреплялась – 79,75 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.