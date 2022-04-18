Авиакомпания «Ямал» откроет авиасообщение между Ставропольским краем и ЯНАО

Авиакомпания «Ямал» объявила о запуске авиасообщения между Минеральными Водами (Ставропольский край) и Салехардом.

Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Минвод. «Очередное новое направление из Международного аэропорта Минеральные Воды: Минеральные Воды — Салехард. Рейс будет выполнять авиакомпания "Ямал" каждую среду», — говорится в сообщении.

Уточняется, что начало авиасообщения между Ставропольским краем и Ямало-Ненецким автономным округом намечено на 4 мая. «Полеты будут осуществляться на современный лайнерах SSJ-100, с интересной ливреей. На киле воздушных судов изображен полярный медведь — являющийся одним из символов Ямало-Ненецкого автономного округа», — указывается в сообщении.

Аэропорт Минеральные Воды — международный аэропорт федерального назначения. Воздушная гавань находится на юге России в Ставропольском крае и является одним из крупнейших аэродромов в Северо-Кавказском федеральном округе. Аэропорт расположен в 4 км западнее центра города Минеральные Воды.

Из аэропорта Салехарда совершаются как межрегиональные, так и межмуниципальные авиарейсы, однако с югом России столица Ямало-Ненецкого автономного округа связана только рейсами Салехард — Симферополь, которые выполняются с июня по сентябрь, в период отпусков. «Являясь авиационным хабом региона, аэропорт постоянно ведет работу над расширением географии полетов. Так, в 2017 году, осуществлялись полеты по маршруту Самара — Пермь — Салехард — Пермь — Казань. В июне этого же года началось выполнение полетов авиакомпании "Аэрофлот" по одному из основных направлений: Москва — аэропорт Шереметьево», — говорится на сайте воздушной гавани. Кроме этого, жители и гости столицы Ямала могут за три часа добраться до Санкт-Петербурга. «Регулярные рейсы на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, с октября 2018 г. выполняются три раза в неделю», — указывается в сообщении.

С октября 2018 года авиакомпания «Ямал» летает из Салехарда в Новосибирск, Омск и Уфу. Все рейсы производятся на SSJ100.

Ранее «Эксперт» писал о том, что лайнеры авиакомпании «Уральские авиалинии» с 23 апреля начнут летать из Казани в Сочи и Минеральные Воды. Уточняется, что полеты по маршруту Казань — Минводы будут производиться по четвергам и субботам. Рейсы Казань — Сочи авиакомпания планирует осуществлять по четвергам и воскресеньям. Отмечается, что рейсы из Казани в Минеральные Воды станут новым направлением для «Уральских авиалиний».