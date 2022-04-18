Банкам разрешили продавать наличную валюту

С 18 апреля в российских банках снова можно приобрести наличную валюту. Распоряжение опубликовано Банком России. Теперь до 9 сентября текущего года финансовые организации смогут продавать гражданам наличную валюту, поступившую в их кассы с 9 апреля. При этом общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился на уровне 10 тыс. долларов (или эквивалент в евро).

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Временный порядок операций с наличной валютой регулятор ввел 9 марта; актуальным он остается до 9 сентября 2022 года. О смягчении временного порядка ЦБ сообщил 8 апреля — тогда банки получили возможность продавать наличную валюту гражданам, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта и еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов. А с 11 апреля было разрешено получать наличными не только доллары, но и евро.

Средства с валютных счетов, превышающие лимит в 10 тыс. долларов, граждане в течение действия временного порядка операций с наличной валютой по-прежнему могут получить в рублях. Конвертация при необходимости производится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса ЦБ на день выдачи.

Ажиотажных покупок валюты не будет

Распоряжение Центробанка — очередная мера по смягчению операций с наличной валютой для населения, комментирует специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. Первые действия в этом направлении были предприняты на прошлой неделе, когда гражданам разрешили снимать со счетов не только доллары, но и евро, а также отменили 12-процентную комиссию за покупку валюты на бирже.

Эти меры остановили укрепление рубля, и к концу недели он находился уже около 80 рублей за доллар и около 85 за евро, указывает эксперт. За минувший отрезок времени глобального оттока вкладов в евро не произошло — в отделениях не было очередей, как это случилось в конце февраля года — возможно, потому что евро в России все же менее популярен, чем доллар, полагает Григорян. Спрос на валюту без комиссии на бирже вырос, но тоже в умеренных пределах.

С сегодняшнего дня банки начнут продавать населению валюту, которую кто-то продал им после 9 апреля. Окажется ли ее достаточно, чтобы удовлетворить спрос — покажет время, считает эксперт.

«Но я не думаю, что при покупке наличной валюты среди населения возникнет ажиотаж. За последние 1,5-2 месяца стало понятно, например, что доллар может оказаться не лучшим средством сохранения сбережений. Люди стали искать новые варианты, среди которых в том числе и золото. Наличная валюта нужна в первую очередь тем, кто собирается в заграничные поездки, поскольку российские карты Visa и Mastercard больше там не работают», — говорит Григорян.

В этом плане решение возобновить продажу наличной валюты в кассах банков в преддверии майских праздников и начала туристического сезона выглядит разумным, считает эксперт. Но указывает при этом, что ждать массовой скупки не стоит: возможности для поездок за границу, в том числе и на отдых, сейчас сильно ограничены из-за проблем с авиатранспортом и в силу общей геополитической напряженности.

ЦБ воздействует на курс филигранно

Банк России оперативно осуществляет регулирование валютного рынка «по текущей погоде», констатирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В период острого ажиотажа в начале марта он немедленно ввёл жёсткие ограничения спроса на валюту. Это было вполне оправданно для избежания панического неадекватного взлёта курса валют, который мог привести к полной дезориентации финансового рынка, бизнеса, всплеску гиперинфляции. Среди «пожарных» контрмер был и прямой запрет на продажу наличной валюты.

Комплекс принятых решений кардинально изменил ситуацию, позволил удержать контроль над ней, признает аналитик. Доллар опустился с рубежей 157 руб. к уровням 71-75 руб. в первой декаде апреля. И тогда проявилась чрезмерность ограничений. Произошедшее параллельно сокращение импорта и запреты на продажу российских активов нерезидентами привели к кардинальному снижению потребности в валюте. В результате курс рубля поднялся избыточно — его укрепление ударило по экспортёрам, рублёвым доходам страны от продаж товаров за рубеж, по поступлениям рублей в бюджет.

В то же время, повторяет Гойхман, первоначальный ажиотаж уже сбит. В таких условиях нужно и можно немного «открутить гайки» жёстких запретов. Поэтому именно сейчас появилось разрешение для населения вновь покупать валюту. Расщедрившийся ЦБ дал возможность приобретать не только доллары, но и евро. Отменена комиссия за безналичные покупки валюты на бирже.

Всё это в совокупности призвано несколько поднять курс валют для увеличения поступлений. Снижение же объёма импорта делает процесс более безопасным с точки зрения инфляции. При этом регулятор имеет и иную цель — придать курсу более существенную «рыночность», свободу, снизить перекосы и диспропорции. С позиций макроэкономики в таких действиях есть явные плюсы.

Для обычных людей возможность приобретать валюту означает более высокую возможность получения средств для накоплений, оплаты товаров и услуг за рубежом, констатирует Марк Гойхман. На курс валют такие действия уже повлияли. Доллар перешёл в диапазон вокруг 80 руб. При этом воздействие осуществляется филигранно, точечно. Оно было достаточным для 80 руб., но не привело к новому походу к 90-100 руб., что могло бы вновь вызвать негативные последствия.

В дальнейшем, очевидно, ЦБ продолжит внимательно следить за курсообразованием и использовать имеющиеся у него инструменты для подобной «тонкой настройки», считает эксперт. Вряд ли без существенных драйверов доллар уйдёт ниже 71-75 руб. или выше 85-90 руб. в ближайшей перспективе.