БСК запустила производство диоксида титана на заводе в Крыму после четырехмесячного простоя

Башкирская содовая компания (БСК) начала производство диоксида титана на заводе «Крымский титан» в Армянске (северный Крым) после четырех месяцев простоя.

Процесс был налажен по решению правительства РФ, передает ТАСС.

«После четырехмесячного простоя возобновил работу единственный в России завод по производству диоксида титана пигментного качества — "Крымский титан". Новая жизнь предприятия стала возможной благодаря решению Федерального правительства, согласно которому АО "Башкирская содовая компания" (БСК) взяла на себя техническую, технологическую и финансовую поддержку», — говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что к настоящему моменту разработан пятилетний план работы предприятия с увеличением производства диоксида титана до 120 тыс. тонн в год. В БСК отмечают, что этого достаточно для обеспечения российского рынка, потребность которого в этом химическом соединении стабильно растет. «Диоксид титана пигментного качества востребован в лакокрасочной промышленности, в производстве бумаги, синтетических волокон и пластмасс. По итогам 2021 года более 70% диоксида титана импортировалось в Россию из стран ЕС и США. После введения санкций и разрыва логистических цепочек многие предприятия РФ уже почувствовали дефицит диоксида титана», — поясняют в пресс-службе предприятия.

В БСК отмечают, что «Крымский титан» является крупнейшим производителем диоксида титана пигментного качества на территории Восточной Европы. На нем выпускается минеральное удобрение аммофос, сернокислый алюминий и жидкое стекло. Предприятие расположено в городе Армянске недалеко от государственной границы с Украиной.

В начале 2022 года международная компания Group DF, принадлежащая украинскому миллиардеру Дмитрию Фирташу, продала завод «Крымский титан» компании «Русский титан». Согласно официальной информации, причиной стала утрата экономической привлекательности предприятия вследствие политической ситуации. «В 2014 году украинское ЧАО “Крымский титан” было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products. Ukrainian Chemical Products входит в титановый бизнес Group DF. Собственником Ukrainian Chemical Products является Ostchem Germany GmbH (Гамбург, Германия)», — сообщалось на сайте группы компаний.

В августе 2018 года жители севера Крыма стали жаловаться, что на металлических поверхностях оседает липкий жёлтый налет, что на деревьях желтеет и опадает листва, что у людей начинает першить в горле и появляется сыпь. Оказалось, что в атмосферу попали испарения кислотонакопителя титанового завода, который обмелел тем летом из-за жары. Завод 8-9 сентября 2018 года погасил все восемь печей и остановил работу на полтора месяца. В Армянске и ближайших селах вводили режим ЧС до 23 сентября 2018 года. По данным ИА Regnum, владельцы предприятия задолжали министерству имущества и земли Крыма более 37 млн рублей за аренду участка, на котором располагается завод.

Год назад предприятие планировали перезапустить. Так, 90 сотрудников завода должны были перейти на работу в цех минеральных удобрений. Было заявлено, что работа здесь начнётся в апреле 2021 года, однако работа была возобновлена только в сентябре. По итогам 2020 года «Титановые инвестиции» сократили выпуск диоксида титана на 15% по сравнению с предыдущим годом — до 65 тысяч тонн из-за трёх месяцев простоя.