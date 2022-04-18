Чай попал под рестрикции

Западные санкции не только вызвали отток иностранных товаров с рынков России, но и привели к серьезным логистическим трудностям в торговых отношениях с дружественными странами. В связи с этим многие российские компании начали испытывать проблемы с закупками необходимых для производства ингредиентов.

Потребление чая и кофе в РФ продолжает расти, а закупки данных продуктов стали на 50% больше, чем в начале 2021 года. Такие данные приводит сервис «Утконос-онлайн».

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Однако отечественные предприятия, занимающиеся продажами чая и кофе, пока не смогли воспользоваться ситуацией. Несмотря на благоприятную конъюнктуру, затруднения с поставками сырья часто лишают производителей возможности расширить присутствие на рынке.

«В связи с неопределенностью поставок сырья для производства в настоящее время мы не можем планировать расширение присутствия на российском рынке, так как продолжение производственной деятельности находится в настоящее время под вопросом. Главным ингредиентом для нашего производства является чайное сырье, в настоящее время его поставки прекращены, так как ранее поставка осуществлялась морским путем с перегрузкой в Роттердаме, что в настоящее время невозможно. Ищем, пока безуспешно, новые логистические пути», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе Московской Чайной Фабрики, занимающейся фасовкой и продажей чая из Китая, Индии и Шри-Ланки

Представители компании подтвердили повышенный спрос на их продукцию в марте. Однако, как подчеркнули в пресс-службе, сейчас продажи упали, хотя сама фабрика, в отличие от многих других, практически не поднимала отпускные цена на готовую продукцию.

Исполнительный директор компании МАЙ Регина Косульникова также подтвердила «Эксперту», что некоторые пути поставок сырья для их производства оказались отрезанными в силу рестрикций.

«Так как чай и кофе — это импортное сырье, введенные ограничения сказались и поставках сырья в адрес нашей компании. Мы транспортируем сырье и материалы морскими и железнодорожными путями, а также автомобильным транспортном, и многие из этих каналов оказались частично или полностью заблокированными. Однако мы постоянно работаем над поиском альтернативных маршрутов поставок, новых поставщиков и стран, производящих чайное сырье, для обеспечения потребностей рынка в приемлемом объеме», — заметила Регина Косульникова.

«Мы пережили не один кризис и понимаем, что трудные времена — это не только угрозы, но и возможности для развития бизнеса. Как известно, ряд иностранных производителей заявил о своем намерении покинуть российский рынок, что предоставляет хорошие возможности российским производителям нарастить объемы производства и расширить свою представленность на рынке. Наши команды маркетинга и R&D не прекращают работу над созданием новинок, чтобы радовать наших потребителей», — подчеркнула исполнительный директор компании МАЙ.

Она считает, что текущий кризис может стать и временем новых возможностей для компании, например, в сфере поставок на рынок традиционные для нашей страны аналоги чая, произведенные непосредственно в России.

«Нынешняя ситуация — также хорошая возможность увеличить потребление исконно русских продуктов в чайной категории, таких, например, как иван-чай. Это нишевый продукт, которому трудно соперничать с объемами потребления традиционного черного чая, но он уже завоевал популярность среди любителей здорового образа жизни. Нам есть что предложить нашим потребителям в этом направлении. Например, одним из важных проектов компании МАЙ является производство органического иван-чая в экологически чистом районе Вологодской области», — заметила спикер.

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Чайный поток из Индии

Впрочем, для некоторых компаний нынешняя ситуация не внесла существенных корректив в работу. Коммерческий директор «Первой Чайной Компании» Рашид Алиметов заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта», что явных проблем с поставками ингредиентов для производства они не наблюдают.

При этом спикер отметил, что ажиотажный спрос, которые наблюдался в конце февраля и марте спал, и теперь фактически вызвал обратную реакцию. «Народ скупил на все деньги “крупы” и “сахар”, но мы пытаемся за счет новых клиентов сдержать объемы продаж», — добавил Рашид Алиметов.

«Первая Чайная Компания» планирует существенно расширить свое присутствие на российском рынке. Однако, считает спикер, производителям подобных товаров в России необходима поддержка государства. «Снижение налогов и минимальные проценты на лизинг и кредиты существенно помогли бы нам», — заключил коммерческий директор «Первой Чайной Компании».

Между тем, накануне произошло событие, которое в ближайшем будущем может существенно повлиять не только на российский, но и на мировой чайный рынок. Индия 17 апреля объявила о возможности снятия большинства ограничений с собственных производителей чая.

Соответствующий законопроект внесен в парламент страны министерством торговли. Он должен заменить тормозивший отрасль закон о чае от 1953 года. Не нужно будет получать разрешение не только на посадку чая, но и на выделение экспортных участков. Отменят также экспортные квоты, лицензии и пошлины.

Если чайный поток из Индии сможет в ближайшие месяцы прорвать логистические и прочие барьеры и хлынет на российский рынок, те отечественные компании, которые не сумеют сейчас укрепить свои позиции, рискуют их потерять, а то и просто не выплыть.

