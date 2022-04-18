В США приготовили плохие новости для ожидающей американский газ Европы

У американских нефтяников сейчас горячие дни – спрос на их сжиженный газ (СПГ) в Европе, стремящейся отказаться от российского газа, очень высокий. Работа на всех семи СПГ-терминалах на побережье Мексиканского залива кипит и днем, и ночью. Однако перспективы для более чем десятка новых проектов с СПГ в США остаются в тумане. Цены на строительство инфраструктуры стремительно растут вместе с ростом цен на газ, а политики настаивают, хотя и в долгосрочной перспективе, на отказе от ископаемых видов топлива, к которым относится и природный газ.

Проектам, даже находящихся на продвинутой степени строительства, потребуются годы, чтобы их газ попал на глобальный газовый рынок. Американцы начали продавать сжиженный газ, который они первое время делали из сланцевого газа, шесть лет назад. Сейчас мощности по экспорту СПГ в США составляют 120 млрд кубометров газа.

Три строящиеся СПГ-терминалы, которые должны войти в строй в 2025 году, прибавят к ней еще 70 млрд кубов. Федеральные регуляторы одобрили СПГ-инфраструктуру еще на 206 млрд кубов. Теперь дело за инвесторами. Понять их осторожность несложно: строительство терминалов стоит очень дорого, поэтому они, прежде чем вкладывать деньги, стараются заключить предварительные контракты с покупателями как минимум на 20 лет и как минимум на 80% мощности терминала.