В США приготовили плохие новости для ожидающей американский газ Европы

У американских нефтяников сейчас горячие дни – спрос на их сжиженный газ (СПГ) в Европе, стремящейся отказаться от российского газа, очень высокий. Работа на всех семи СПГ-терминалах на побережье Мексиканского залива кипит и днем, и ночью. Однако перспективы для более чем десятка новых проектов с СПГ в США остаются в тумане. Цены на строительство инфраструктуры стремительно растут вместе с ростом цен на газ, а политики настаивают, хотя и в долгосрочной перспективе, на отказе от ископаемых видов топлива, к которым относится и природный газ.
Проектам, даже находящихся на продвинутой степени строительства, потребуются годы, чтобы их газ попал на глобальный газовый рынок. Американцы начали продавать сжиженный газ, который они первое время делали из сланцевого газа, шесть лет назад. Сейчас мощности по экспорту СПГ в США составляют 120 млрд кубометров газа.
Три строящиеся СПГ-терминалы, которые должны войти в строй в 2025 году, прибавят к ней еще 70 млрд кубов. Федеральные регуляторы одобрили СПГ-инфраструктуру еще на 206 млрд кубов. Теперь дело за инвесторами. Понять их осторожность несложно: строительство терминалов стоит очень дорого, поэтому они, прежде чем вкладывать деньги, стараются заключить предварительные контракты с покупателями как минимум на 20 лет и как минимум на 80% мощности терминала.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в конце марта президенту США Джо Байдену годовой спрос на американский СПГ на уровне 50 млрд кубометров СПГ. Между тем, в России ЕС купил в прошлом году ок. 155 млрд м³.
Джек Фуско, возглавляющий крупную газовую компанию Cheniere, считает включение европейцами газа в программу перехода к чистой энергетике в качестве замены на время перехода более «грязных» источников и решение отказаться от российского газа шагами в правильном направлении.
Однако аналитики сомневаются, что евросоюзовские гарантии или рост цен на СПГ повысит спрос на него в масштабах всей планеты до необходимой для инвесторов и нефтяников величины.
В мартовском заявлении Еврокомиссии по энергетической политике говорится не только об отказе от российских энергоносителей, но и об ускорении перехода к чистой энергетике. Американские нефтяники утверждают, что их СПГ выбрасывает в атмосферу значительно меньше СО2, однако утечки метана из СПГ-инфраструктуры и другие минусы заставляют усомниться в этих словах. Американцы говорят, что могут еще больше очистить газ, хотя это, естественно, будет стоить дорого, но самая главная проблема состоит в том, что европейские клиенты просят много СПГ, но не дают гарантий, что их спрос продлится достаточно долго.
Быстрее всех – через два с половиной года должен открыться СПГ-терминал Venture Global в Луизиане. Остальные проекты строятся значительно медленнее. Между тем, цены из-за инфляции, бушующей сейчас в США, быстро растут. В терминале много стальных конструкций, а цены на сталь, например, за последние два года удвоились. В результате если раньше терминалы стоили приблизительно полмиллиарда долларов на каждый миллион тонн СПГ, то сейчас цена поднялась уже до миллиарда.
Цены на газ в США по-прежнему ниже, чем в Европе и Азии, но недавно и они резко выросли до 14-летнего максимума и превысили 7 долларов за миллион британских термических единиц.
Дефицит СПГ на рынках означает высокую конкуренцию за него среди богатых развитых стран. Бедным азиатским покупателям, на которых в основном и рассчитывают энергокомпании США, из-за высоких цен приходится менять планы. Сейчас большая часть американского СПГ, которую американские поставщики могли отправить в Европу, находится уже в пути. В результате отправки за первые три месяца года уже составили почти 70% годового экспорта.
США, подчеркивает Financial Times, сейчас не в состоянии немедленно заменить российский газ. Особенно в то время, когда ЕС также пытается пополнить запасы газа в хранилищах к следующей зиме.
«Хотел бы сообщить европейцам хорошие новости,- говорит Фуско,- но им придется как минимум лет пять подождать, прежде чем мы сможем поставлять по-настоящему большие объемы».